Starfield hat 20 Begleiter, Häuser, Gefängnisse und mehr.

Während einer Discord-Fragerunde hat Bethesda eine Fülle neuer Details zu Starfield verraten.

Dabei deckte man eine breite Palette von Themen ab und gewährte interessante Einblicke (via game8) in das Spiel, das in Kürze erscheint. Unter anderem gibt es Konsequenzen für illegale Aktivitäten wie Schmuggel.

Das erwartet euch in Starfield

Die galaktische Wirtschaft folgt einer festen Struktur, aber die Spielerinnen und Spieler können Kauf- und Verkaufspreise durch ihre Fähigkeiten beeinflussen.

Illegale Waren müssen diskret mit spezialisierten Schiffsmodulen transportiert werden, um Sicherheitsschiffe zu umgehen, die große Siedlungen bewachen.

Wer mit illegalen Waren erwischt wird, bekommt es mit der Strafverfolgung zu tun. Widerstand oder Flucht können zu Inhaftierung oder Geldstrafen führen.

Wenn das nichts für euch ist, könnt ihr Häuser in großen Städten kaufen, wobei zusätzliche Optionen durch Quests freigeschaltet werden. Im Spiel werden eure Eltern basierend auf den Entscheidungen bei der Charaktererstellung generiert.

Begleiter spielen in Starfield eine entscheidende Rolle, insgesamt sind 20 Stück verfügbar. Vier gehören zu Constellation, die anderen sind mit Hauptquests verbunden. Diese Charaktere haben unterschiedliche Hintergründe und helfen euch, Gegenstände zu tragen.

Interessant zu wissen ist auch, dass die Zeit im Spiel nur während des aktiven Spielens fortschreitet und dass nicht-tödliche Waffen für pazifistische Spielerinnen und Spieler enthalten sind.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und PC, mit den teureren Editionen könnt ihr schon ab dem 1. September 2023 spielen.

