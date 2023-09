Starfield: Mod ersetzt alle Wachen in New Atlantis durch Stormtrooper.

Die Kriminellen in New Atlantis in Starfield können aufatmen, denn es besteht wenig Gefahr, in Schusswechseln getroffen zu werden.

Eine neue Mod sorgt nämlich dafür, dass sämtliche Wachen in der Stadt durch imperiale Strumtruppen aus Star Wars ersetzt werden.

Imperiale Präsenz

Modder kboykboy hat seine Kreation auf NexusMods veröffentlicht und bringt somit ein wenig Star-Wars-Flair in die Welt von Starfield.

Damit stellt kboykboy unter Beweis, was uns noch alles in Zukunft erwarten könnte. Erst recht, wenn irgendwann die offiziellen Modding-Tools erscheinen. Wird dann aus Starfield ein inoffizielles Star-Wars-Spiel? Gut möglich, sofern Disney dem keinen Riegel vorschiebt.

Weitere Meldungen zu Starfield:

Woher das Sturmtruppen-Modell stammt, ist unklar. Der Modder spricht von einem "experimentellen Mesh-Import-Tool", das er dafür verwendet hat.

Auf jeden Fall möchte es kboykboy nicht dabei belassen und noch weitere Star-Wars-Dinge, darunter Waffen, in Starfield integrieren.

