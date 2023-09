Starfield Spielzeit: Wie lang ist es wirklich?

Wie lang ist Starfield? Das Spiel nimmt euch mit auf ein intergalaktisches Abenteuer voller Geschichten, Quests, Entdeckungen und mehr. Speedruns sind natürlich möglich, aber das ist nichts, womit sich die Mehrheit der Spielerinnen und Spieler befassen wird.

Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede in der Spielzeit von Starfield, was einfach davon abhängt, was ihr alles mitnehmt und wie groß euer Interesse an diesem Universum ist. Schauen wir uns doch mal an, was ihr erwarten könnt.

Wie lang ist die Spielzeit von Starfield?

Die Hauptstory von Starfield ist circa 30 bis 40 Stunden lang. Wer aber ohne größere Pausen oder Zwischenstopps durch die Story kommen möchte, kann das auch in rund 23 Stunden schaffen. Lasst ihr es langsam angehen, beschäftigt euch mit Nebenquests und der Erkundung, bewegt ihr euch schon in Richtung 60 Stunden.

Letzten Endes hängt die Spielzeit von Starfield aber vornehmlich von euch selbst ab. Die meisten Spielerinnen und Spieler werden davon profitieren, sich die Zeit zu nehmen, ihre Charaktere zu leveln und Skillpunkte zu verteilen. Das ist schon einmal ein guter Grund, die Galaxie zu erkunden.

Und es gibt noch einiges mehr zu tun, wenn ihr die Hauptstory durchgespielt habt. Starfield bietet zahlreiche Nebenquests, darunter zwei große Fraktions-Nebenmissionen, die die Spielzeit des Titels um jeweils gut zehn Stunden erhöhen.

Außerdem könnt ihr das Spiel noch einmal im Modus New Game+ starten und somit von Perks profitieren, die euch im ersten Durchgang noch nicht zur Verfügung standen. Wer sich wirklich in dieses Spiel vertieft, kann gut und gerne 150 Stunden und mehr Spielzeit aus ihm herausholen, immerhin gibt es rund 1.000 Planeten und hunderte Sternensysteme zu erkunden.

Und die Entdeckungen nehmen kein Ende, denn die Planeten bieten individuelles Wetter, Spezies und andere Merkmale. Es gibt immer etwas zu entdecken. Zugleich spornt euch Starfield zum kreativen Bauen an, auch darin können noch einmal einige Stunden eurer Zeit fließen.

