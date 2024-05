Starship Troopers Terran Command zerlegt eine Stadt: So sticht der kommende DLC hervor

Mit Urban Onslaught erscheint demnächst ein weiterer neuer DLC für das Strategiespiel Starship Troopers: Terran Command. Einer, in dem ihr die außerirdischen Bugs inmitten einer Stadt bekämpft. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel im Kinofilm von 1997 nicht gesehen haben.

In der Kampagne des Spiels zuvor jedoch schon und den Entwicklern zufolge waren das einige der beliebtesten Missionen der Fans.

Die Herausforderungen des neuen DLCs

"Wir hatten bereits ein paar Stadtkämpfe in der ursprünglichen Kampagne und die haben sich als einige der Lieblingsmissionen unserer Fans erwiesen", sagt Lukas Nijsten, Lead Creative Developer von The Aristocrats, im Gespräch mit Eurogamer.de. "Diese Umgebung bietet eine erkennbare und ansprechende Kulisse, eine willkommene Abwechslung gegenüber den Wüsten und Industriegebieten."

"Auch im CGI-Film Starship Troopers: Traitor of Mars gab es ein paar Szenen mit urbaner Kriegsführung. Sie dienten uns als wertvolle Inspirationsquelle. Durch den Mix aus bekannten und frischen Elementen konnten wir im DLC eine aufregende und immersive Kampferfahrung erschaffen."

Im DLC fallen diese städtischen Umgebungen zudem noch abwechslungsreicher und größer aus. Als Beispiel nennt XTZ "hohe Wolkenkratzer, Parkhäuser, U-Bahnen und Missionen, die an bekannten Schauplätzen spielen, zum Beispiel ein Flughafen oder ein Bahnhof".

Starship Troopers: Terran Command - Urban Onslaught Screenshots 1 of 6 Attribution

Vor Design-Herausforderungen stand man dabei durch die Einführung neuer Lufteinheiten und anderer Truppen, die Sprünge durchführen können.

"Diese Einheiten haben die Fähigkeit, in zuvor unerreichbare Bereiche der Map zu gelangen", erläutert Nijsten. "Dadurch mussten wir unseren Ansatz beim Map-Design überdenken und andere Wege finden, um ihre Flexibilität zu beschränken."

"Eine der Lösung dafür umfasst zum Beispiel Beschränkungen bei Höhe und Distanz in Kombination damit, dass wir bestimmte Dächer komplett mit Dekoration belegt haben. Und um zu verhindern, dass die neuen Lufteinheiten zu übermächtig sind, haben wir bestimmte Arachniden-Typen designt, die gegen sie effektiv sind, und sie strategisch auf der Map verteilt. Daher muss man sich auf eine gut ausbalancierte Mischung aus Luft- und Bodeneinheiten verlassen, um im Kampf effektiv agieren zu können."

Einer der größten Unterschiede zur Hauptkampagne ist außerdem, dass sich hier das gesamte Geschehen innerhalb der Stadt Mahanagar abspielt und nicht an verschiedenen Orten auf einem Planeten.

"Hinzu kommen zwei neue Charaktere, die eng mit der Stadt verbunden sind. Das erlaubt es uns, die sich verändernde strategische Situation den Spielern gegenüber sehr deutlich zu kommunizieren. Was das Design der neuen Missionen anbelangt, konzentrieren wir uns auf offene Maps, die viele taktische Freiheiten ermöglichen. Das heißt, dass man die Aufgaben auf verschiedenen Wegen und in nicht-linearer Reihenfolge in Angriff nehmen kann. Obendrein liegt es am Spieler, welche Einheitentypen er einsetzen möchte, um seine Ziele zu erreichen."

Wie bereits erwähnt, werden auch mit diesem DLC wieder neue Arten von Einheiten eingeführt. In diesem Fall sind das zum Beispiel Polizeieinheiten sowie mehrere neue Vehikel, sowohl am Boden als auch in der Luft.

"Das ist eine Abkehr von dem vornehmlich auf die Infanterie fokussierten Inhalt der Filme", erklärt Nijsten. "Die Entwicklung dieser neuen Einheiten umfasst einen Genehmigungsprozess mit dem Lizenzgeber, doch das war bisher immer eine sehr konstruktives und positives Erfahrung für uns. Ich glaube auch, dass unser tiefes Verständnis des Starship-Troopers-Filmuniversums, des Stils und seiner Design-Elemente uns dabei hilft, dass unsere Vorschläge gut zur etablierten Ästhetik passen."

Urban Onslaught soll im Juni 2024 für Starship Troopers: Terran Command erscheinen.