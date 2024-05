Starship Troopers Terran Command und der Druck der Lizenz: Und warum wurde es eigentlich kein Shooter?

Die Entwicklung eines Lizenzspiels wie Starship Troopers: Terran Command bedeutet für das verantwortliche Entwicklerstudio automatisch auch Druck. Unter anderem liegt das natürlich an der Erwartungshaltung der Fans.

Gleichzeitig ist man sich bewusst, dass man nicht immer jeden mit seinen Entscheidungen glücklich machen kann.

Die Fans haben Erwartungen

"Ein Lizenzspiel zu entwickeln, sorgt automatisch für ein bestimmtes Maß an Druck", erklärt Lukas Nijsten, Lead Creative Developer bei The Artistocrats, im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Das gilt besonders in Anbetracht der leidenschaftlichen Fans von Starship Troopers. Es war zwar kein Mainstream-Hit, liegt jedoch vielen Sci-Fi-Enthusiasten sehr am Herzen. Wir haben diese Herausforderung mit offenen Armen begrüßt und strebten danach, dem Ausgangsmaterial treu zu bleiben und gleichzeitig ein ansprechendes Spielerlebnis zu liefern."

Starship Troopers: Terran Command - Urban Onslaught Screenshots 1 of 6 Attribution

"Sobald wir es öffentlich ankündigten, erkannten wir, dass es viele Fans gab, die viel Potenzial in diesem Projekt sahen", führt er aus. "Zwar brachten einige ihre Enttäuschung über die Qualität der anfänglichen Screenshots und Videos zum Ausdruck und manche hätten auch lieber einen Shooter statt ein Strategiespiel gesehen, doch das Feedback war insgesamt sehr positiv."

"Wir hatten uns dafür entschieden, eine neue Geschichte mit neuen Charakteren innerhalb des Starship-Troopers-Universums zu erzählen, die auf einem neuen Planeten spielt. Dieser Ansatz gab uns mehr Freiheiten beim Design der Kampagne, ohne dass uns die begrenzte Zahle an Ereignissen aus dem Filmen einschränkt."

Er sprach es bereits an: Manche hätten sich lieber einen Shooter gewünscht. Aber was brachte das Team letztlich dazu, ein Strategiespiel zu machen?

"Ich mochte Strategiespiele schon immer sehr und habe in meiner Karriere an mehreren gearbeitet", erläutert Nijsten. "Beim Krieg gegen die Arachniden in Starship Troopers geht es nicht wirklich um die Leistungen individueller Soldaten, sondern um den Krieg als Ganzes. Um Carl Jenkins zu zitieren: 'Es geht hier um das Überleben unserer Spezies. Und diese Bugs haben einfach viel mehr Soldaten.'"

"Ein taktisches, Squad-basiertes Strategiespiel eignet sich perfekt dafür, die Kampfsequenzen aus dem Film einzufangen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Spielerinnen und Spieler, sich mit den größeren taktischen Elementen des Konfliktes zu befassen und zu akzeptieren, dass Verluste – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Teil des Spiels sind."

Urban Onslaught soll im Juni 2024 für Starship Troopers: Terran Command erscheinen.