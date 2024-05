Kommt Starship Troopers Terran Command für Konsolen? Entwickler sprechen über Zukunftspläne

Auf dem PC ist das Strategiespiel Starship Troopers: Terran Command seit einiger Zeit erhältlich, doch wie sieht es mit einer Veröffentlichung auf den Konsolen aus?

Immerhin haben wir in jüngerer Vergangenheit mehrere Strategiespiele auf den Konsolen gesehen, etwa Company of Heroes 3 und Age of Empires 4, und auch das ebenfalls von Slitherine veröffentlichte Battlestar Galactica Deadlock gibt es auf Konsolen.

Es ist nicht ausgeschlossen

"Das Spiel ist weiter beliebt und die Fans verlangen noch mehr, daher sind wir definitiv noch nicht damit fertig", sagt Lukas Nijsten, Lead Creative Developer bei The Artistocrats, im Gespräch mit Eurogamer.de zur Zukunft des Spiels.

"Wir haben viel über neue Spielmodi nachgedacht und gesprochen, mit denen sich der Wiederspielwert erhöhen lässt, und das ist etwas, worauf wir uns als nächstes konzentrieren möchten."

Und Konsolen? "Was einen Konsolen-Release anbelangt, würde ich nicht sagen, dass es komplett ausgeschlossen ist", erläutert er. "Wir müssten aber zuerst testen, ob das Spiel mit einem Gamepad spielbar ist. Die präzise Positionierung der Einheiten und die Nutzung der Fähigkeiten sind die größten Herausforderungen für eine Konsolensteuerung."

Sehr von Starship Troopers inspiriert ist wiederum Helldivers 2. Ist es auch bei den Machern von Starship Troopers: Terran Command ein Hit?

"Eine Spielsession mit Helldivers 2 in unserem Büro steht auf der To-do-Liste, aber wir sind so sehr auf den DLC fokussiert, dass wir noch keine Chance dazu hatten", sagt Nijsten. "Wir haben jedoch das erste Helldivers mehrmals gespielt. Es ist ein unterhaltsames und actionreiches Koop-Erlebnis, perfekt für eine Gruppe von Freunden. Und es ist immer schön zu sehen, wie sie sich beim Stil und den Elementen von Starship Troopers inspirieren ließen. Der Erfolg dieser Spiele hat einmal mehr bewiesen, wie sehr diese Filme heute noch immer geliebt und geschätzt werden."

Urban Onslaught soll im Juni 2024 für Starship Troopers: Terran Command erscheinen.