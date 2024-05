Starship Troopers Terran Command: Entwickler bedauern fehlenden Multiplayer, doch es war "die richtige Entscheidung"

Fast zwei Jahre ist das Strategiespiel Starship Troopers: Terran Command mittlerweile alt, doch seine Fans "verlangen immer noch nach mehr".

Das sagt jedenfalls das Entwicklerstudio und will das auf keinen Fall ignorieren. Zugleich bedauert man, dass man keinen Multiplayer-Modus für das Spiel umsetzen konnte.

Was hast das Team erreicht?

"Wir haben das Spiel seit dem Release um eine Menge Content ergänzt, von kostenlosen Updates wie den Chemical-Troopers-Szenarios, dem Szenario-Editor und der Steam-Workshop-Integration bis hin zum kürzlich veröffentlichten Raising-Hell-DLC", sagt Lukas Nijsten, Lead Creative Developer bei The Artistocrats, im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Unsere Schlussfolgerung aus all dem ist, dass die Community des Spiels noch immer sehr aktiv ist und die Fans noch immer nach mehr verlangen. Seit wir die Steam-Workshop-Intergration veröffentlicht haben, wurden dort auch viele hochwertige Inhalte hinzugefügt. Das ermutigt uns dazu, weiter am Spiel zu arbeiten, sowohl in Form von neuem DLC – wie etwa Urban Onslaught – als auch mit weiteren kostenlosen Updates."

Durch das Feedback der Fans lernte man wiederum, was ihnen besonders gut am Spiel gefällt. Und darauf baute man dann auf: "Unsere Spielerinnen und Spieler haben uns klar gezeigt, dass ihnen Story-getriebene Kampagnenmissionen gefallen", erläutert er. "Gleichzeitig realisierten wir, dass wir in zukünftigen Updates für mehr Wiederspielwert sorgen und epische Verteidigungskämpfe implementieren sollten. Der Whiskey-Outpost-Kampf ist eine der denkwürdigsten Szenen aus dem ursprünglichen Film und die Leute erfreuen sich an der Herausforderung und dem Erlebnis einer solch taktischen Situation."

"Im kommenden Urbab-Onslaught-DLC konzentrieren wir uns besonders darauf, die Defensivoptionen der Spielerinnen und Spieler zu stärken, indem wir eine Reihe neuer Geschütztypen einführen. Und es gibt mehrere Missionen, in denen das Aufhalten der Arachniden-Horden ein wichtiger Bestandteil ist."

Wie anfangs angesprochen, bedauert Nijsten, dass es keinen Mehrspielermodus gibt. Darauf angesprochen, ob man irgendetwas streichen musste oder nicht implementieren konnte, antwortete er: "Da kommt mir vornehmlich Multiplayer in den Sinn. In Anbetracht der Teamgröße zu Beginn dieses Projekts trafen wir die richtige Entscheidung, uns vornehmlich auf die Entwicklung eines starken Singleplayer-Erlebnisses zu konzentrieren. Allerdings hätte ich gerne einen kooperativen Multiplayer-Modus gehabt. Es hätte sehr viel Spaß gemacht, ihn zu designen und zu spielen. Ich bin mir sicher, dass es eine hervorragende Ergänzung gewesen wäre."

Der neue DLC Urban Onslaught soll im Juni 2024 für Starship Troopers: Terran Command erscheinen.