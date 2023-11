Tavern Talk: Neuer Gameplay Trailer zur deutschen DnD-Visual-Novel veröffentlicht

Tavern Talk ist eine neue Visual Novel vom deutschen Entwickler aus Würzburg. Die Kombination aus Texten und Getränke-Simumlation erinnert ganz offensichtlich an Spiele, wie Va-11 Hall-A oder Coffee Talk. Dieses Mal spielt die Visual Novel allerdings im Universum von Dungeons & Dragons. Die Entwickler erreichten seit dem 17. Oktober 2023 mit 2.840 Menschen in ihrer Kickstarter-Kampagne bereits über 550% ihres Ziels. Das Indie soll nun im zweiten Quartal 2024 für PC und Nintendo Switch erscheinen. Auf Steam könnt ihr bereits eine Demo ausprobieren.