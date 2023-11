Die Ankündigung einer PS5-Version von The Last of Us 2 scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Wie PlayStation Game Size auf X (vormals Twitter) berichtet, ist eine PS5-Version des Spiels nun in der Datenbank des PlayStation Networks aufgetaucht.

Eine Frage der Zeit?

Das könnte eine unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung andeuten. Vielleicht ein weiterer Kandidat für die Game Awards im Dezember?

Bisher gab es keine native PS5-Version von The Last of Us 2, obwohl das Spiel nur Monate vor dem Release der PS5 erschien.

Zuletzt gab es immer wieder Berichte und Gerüchte über ein Remaster des Spiels, im Oktober tauchte The Last of Us 2: Remastered beispielsweise im LinkedIn-Profil eines Entwicklers von Naughty Dog auf.

Auch Komponist Gustavo Santaolalla deutete im Juli an, dass sich eine "verbesserte Version" des Spiels in Entwicklung befinde.

Durch das Auftauchen in der PSN-Datenbank scheint eine Ankündigung jedenfalls nur noch eine Frage der Zeit zu sein.