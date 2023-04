Eines der besten PS4-Spiele bekommt ihr derzeit für einen Zehner.

Im Zuge der Frühlingsangebote im PlayStation Store könnt ihr euch derzeit eines der besten Spiele der PS4-Ära für wenig Geld sichern.

Die Rede ist von The Last of Us: Part 2, das aktuell zum Preis von 9,99 Euro digital zu haben ist.

Habt ihr den Titel bisher noch nicht gespielt und etwa die erste Staffel der HBO-Serie gesehen, könnt ihr euch damit schon einmal auf das einstimmen, was noch kommt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

The Last of Us: Part 2 spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil und zeigt Ellie, die sich auf eine Vergeltungsmission begibt und dabei mit den körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten zurechtkommen muss.

Das Angebot gilt noch bis zum 27. April 2023 um 0:59 Uhr und ihr könnt euch das Spiel hier im PlayStation Store kaufen.