The Last of Us Part 1: Firefly Edition für die PS5 kommt im Januar für 110 Euro zu uns

Endlich kommt die Firefly-Edition von The Last of Us Part 1 auch nach Deutschland. Das wurde nach einem Jahr Exklusivität in den USA auch langsam Zeit. Die Edition enthält das Basisspiel, das Prolog-Kapitel Left Behind, die Comic-Serie American Dreams, ein Steelbook sowie freischaltbare Inhalte.

Im Januar fliegen die Glühwürmchen

Am 26. Januar 2023 soll die Edition erscheinen und kostet stattliche 109,99 Euro. Ziemlich viel dafür, dass der erste Teil der Serie erstmals 2013 erschien. Den Preis verteidigt Animator Robert Morrison damit, dass es das "am sorgfältigsten aufgebaute und ausgearbeitete Projekt" sei, dass er in seiner gesamten Karriere gesehen habe oder an dem er beteiligt war.

Hier seht ihr alle Inhalte der Firefly-Edition.

Die Naughty-Dog-Entwickler Matthew Gallant und Shaun Escayg sagten gegenüber unseren englischen Kollegen: "The Last of Us Part 1 ist ein Spiel, das mit jedem anderen Spiel, das in diesem Jahr erscheint, mithalten kann. Es ist ein vollwertiges PS5-Spiel, das mit unserer neuesten und besten Engine-Technologie entwickelt wurde."

Mehr zu The Last of Us Firefly Edition:

The Last of Us: Part 1 ist mit dem Steam Deck kompatibel

The Last of Us: Zweiter Trailer zur HBO-Serie geht auf die beiden Hauptprotagonisten ein

The Last of Us: Firefly Edition sorgt für Ärger bei US-Fans

Es enthielte das erreichbare Maximum an Wiedergabetreue, Grafik, Framerate, Kampf und KI. "Wir wollten alles so weit wie möglich vorantreiben und eine Version des Spiels schaffen, die sich nahtlos an alles andere anpasst, was auf modernen Konsolen erscheint", sagten sie. Es sei ein vollwertiges PS5-Spiel, was auch für den hohen Preis spreche.

Derzeit könnt ihr das Spiel bei PlayStation Direct vorbestellen. Auch die TV-Adaption zu The Last of Us erscheint im Januar. Es wird also ein spannender Monat für The-Last-of-Us-Fans.