Trails to Azure stellt im neusten Trailer seine Hauptfiguren vor

The Legend of Heroes kommt endlich vollständig nach Deutschland! Nachdem NIS sein vollständiges Repertoire für dieses Jahr angekündigt hat, scheint sich der Publisher auf das nächste Jahr vorzubereiten. So leitet Trails from Zero dieses Jahr am 27. September den Crossbell-Arc für die Legends-of-Heroes-Reihe ein. Die Fortsetzung namens Trails to Azure erscheint hingegen nächstes Jahr. Im neusten Charakter-Trailer werden die relevanten Figuren im Spiel präsentiert.

Die Neuauflage, die erstmalig in Deutschland veröffentlicht wird, hat die gleiche Überarbeitung bekommen, wie ihr Vorgänger. The Legend of Heroes: Trails to Azure erscheint im Winter 2023 auf der Nintendo Switch, PlayStation 4 und am PC — ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht preisgegeben. Dafür könnt ihr das Spiel ab sofort vorbestellen.