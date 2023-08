Trust Ybar GXT 923W Wireless Gaming Maus im Test - Günstig und nachhaltig, aber auch gut?

Eine nachhaltig produzierte und günstige Maus. Bietet zwar insgesamt nicht mehr als die Basics, funktioniert aber zuverlässig.

Wie soll man sich bei all den Mäusen und Gaming-Mäusen auf dem Markt eigentlich entscheiden? Gute Frage, es gibt so viele verschiedene individuelle Produkte mit unterschiedlichen Schwerpunkten, letztlich findet aber jeder etwas für sich. Trust möchte obendrein mit einem anderen Aspekt punkten und wirbt bei seiner Ybar Gaming-Maus vor allem mit Nachhaltigkeit. Und das für gerade mal 32,99 Euro. Klingt gut, oder? Aber ist es das auch?

Trust Ybar GXT 923W Wireless Gaming Maus Release: 06.06.2023

Kompatibel mit: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4

Hersteller: Trust

Preis: ca. 33 Euro

Box & Zubehör: Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit besteht natürlich auch die Verpackung (bis auf die Versiegelung durch Klebstreifen) komplett aus Papier beziehungsweise Pappe. An der Stabilität ändert das nichts, die Maus ist sicher darin untergebracht. Neben der Maus selbst erhaltet ihr einen Wireless Receiver für selbige, den ihr praktischerweise in der Maus verstauen könnt. Obendrein gibt’s noch eine Anleitung und ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C) dazu.

Verarbeitung: Trust bewirbt die Maus damit, dass sie zu 68 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht. Und das zeigt keinerlei negative Auswirkungen. Die Maus fühlt sich stabil und robust an, hat keine störenden Ecken oder sonstigen Fehlerchen. Sie liegt gut in der Hand und die matte Oberfläche lässt ebenso wenig zu wünschen übrig. Neben einer schwarzen gibt es auch eine weiße Variante. Letztere ist aber nicht komplett weiß, nur die obere Seite mitsamt der beiden Maustasten hat diese Farbe. In Sachen Beleuchtung zeigt sich die Ybar GXT 923W von ihrer dezenten Seite. Lediglich das Trust-Logo verfügt über eine dezente Hintergrundbeleuchtung.

Bei den Tasten sind die Basics vorhanden. Mehr brauche ich auch nicht.

Mit der Taste hinter dem Scrollrad könnt ihr den dpi-Wert auf Knopfdruck ändern, dabei ist ein Bereich zwischen 200 und 7.200 dpi möglich. Mit 96 Gramm ist die Maus recht leicht und die beiden Gleitpads auf der Unterseite lassen sie zuverlässig und präzise über euer Mauspad rutschen. Ansonsten habt ihr auf der Unterseite noch den Schalter, um die Maus an- oder abzuschalten, der USB-C-Slot zum Aufladen befindet sich auf der Vorderseite.

Tasten und Tippgefühl: Was die Tasten anbelangt, setzt Trust hier auf die Basics und nicht auf möglichst viele Zusatztasten. Ihr habt die beiden primären Maustasten, könnt das Mausrad drehen und drücken, dahinter befindet sich die dpi-Taste und auf der linken Seite noch zwei weitere Buttons. Das Design ist zwar nicht komplett symmetrisch, dennoch ist es eine Maus, die sich auch für Linkshänder eignet. Die Tasten sind zudem programmierbar.

Bei der Nutzung gibt es nichts zu beanstanden. Die Lautstärke beim Klicken würde ich in den mittleren Bereich verordnen. Ich hatte schon leisere, aber auch schon lautere Mäuse im Einsatz. Ihr habt beim Klicken auf jeden Fall ein gutes Feedback. Mit der Zeit ist das Mausrad zwar etwas leichtgängiger beim Drehen geworden als zu Beginn, leistet aber immer noch zuverlässig seinen Dienst.

Symmetrisch ist sie nicht, aber auch nicht zu kompliziert für Linkshänder designt.

Features & Sonderfunktionen: Trust verspricht mit einer Aufladung eine Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden. Ein durchaus realistischer Wert, zumal es hier keine großen Spielereien gibt, die das negativ beeinflussen könnten. Da (was bei dem Preis nicht überraschend ist) zwingend die Nutzung per Wireless Receiver nötig ist, braucht ihr dafür einen freien USB-Port an dem Gerät, an dem ihr die Maus nutzen möchtet. Neben dem PC können das auch Xbox Series X/S, PlayStation 5 oder PlayStation 4 sein.

Software: Die Software für die Maus könnt ihr euch auf der Webseite von Trust herunterladen. Sie ist simpel, aber übersichtlich aufgebaut und ermöglicht das Anlegen verschiedener Profile, die Änderung der Tastenbelegung, die Anpassung der Beleuchtung, Einstellungen der Performance (dpi und Response Rate) sowie Macros. Insgesamt nichts Wildes oder Außergewöhnliches und es funktioniert zuverlässig.

Ein Blick auf die Unterseite, wo ihr auch den Wireless Receiver verstauen könnt.

Zu kaufen gibt es die Trust Ybar GXT 923W Wireless Gaming Maus unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch bei Expert.

Trust Ybar GXT 923W Wireless Gaming Maus - Fazit

Zu dem Preis, den Trust für seine Ybar GXT 923W verlangt, habe ich tatsächlich nichts zu meckern. Sie funktioniert gut und zuverlässig und bietet die Basics, die man für den alltäglichen Gebrauch benötigt. Wer aber noch mehr Funktionen, mehr Beleuchtung oder mehr Verbindungsoptionen (Bluetooth) sucht, ist hier an der falschen Stelle. Braucht ihr hingegen nicht mehr als die Grundlagen dessen, was man von einer Maus erwartet, egal ob für den Büroalltag oder fürs Gaming, seid ihr mit der Ybar GXT 923W gut und günstig beraten. Und die Nachhaltigkeit als Bonus obendrauf ist dann auch noch ein schöner Pluspunkt.