Valorant: Neue Agentin Deadlock zeigt im Trailer ihre Abneigung gegen Wingman

Deadlock. So heißt die neue Agentin aus Valorant, die Riot Games in einem neuen Trailer vorstellt. Die blonde Norwegerin ist ein neuer Sentinel, der mit High-Tech-Nanodrähten die Gegner betäubt und verlangsamt.

Gefangen im Nanodraht

Mit der ausrüstbaren GravNet-Granate erschafft Deadlock ein kleines Feld, in dem Gegner dazu gezwungen werde, sich zu ducken und langsam zu laufen. Dazu besitzt sie einen Geräuschsensor, den sie aufstellen kann. Dieser bleibt so lange unsichtbar, bis es ein Waffen-, Fähigkeiten- oder Laufgeräusche in der Nähe erkennt. Explodiert dieser dann, macht er Gegner in der Nähe kampfunfähig.

Außerdem kann Deadlock eine Gitterbarrierenscheibe nach vorn werfen, die die Bewegung von allen Charakteren durch mehrere Barrieren einschränkt. Ihre ultimative Fähigkeit Annihilation ist ein Nanodrahtbeschleuniger, der einen Feind in einen Kokon einhüllt und ihn an einem Nanodraht entlang zu einem Ziel zieht. Zerstört der Gegner den Kokon nicht rechtzeitig, wird er getötet.

In einem Trailer erfahrt ihr mehr über Deadlock als Agentin. Hier stehen nicht ihre Fähigkeiten im Fokus, sondern ihre Geschichte. Besonders gegen Ende des über sechs Minuten langen Videos erfahren wir etwas Interessantes über die Norwegerin. Sie kann Gekkos Wingman einfach nicht leiden. Ich hoffe, sie hat dafür einen guten Grund.

Deadlock erscheint am 27. Juni 2023 in Episode 7 Akt 1 zusammen mit der neuen Skin-Reihe "Neue Grenzen" und einem futuristischen Battlepass. Spielt ihr alle Stufen von Deadlocks Agentenvertrag durch, erhaltet ihr einen Skin für die Classic, zwei Graffitis, zwei Banner, einen Talisman sowie zwei Titel.