Man hörte bisher nur Geschichten über ihn. Iso wird der neue Agent in Valorant und sein Ruf eilt ihm voraus. Im ersten Trailer zur chinesischen Legende werden ihm sogar magische Fähigkeiten nachgesagt. Was da dran ist, können wir uns im Gameplay-Reveal ansehen, der nun ebenfalls veröffentlicht wurde.

Iso zwingt euch in einen Zweikampf und ihr könnt nichts dagegen tun

Iso ist ein Duellant aus China, der mit präzisen Schüssen und Schilden arbeitet. Am 31. Oktober erscheint der mittlerweile dreiundzwanzigste Agent in Valorant. Hier sind die Fähigkeiten von Valorant-Agent Iso:

Mit "Double Tap" aktiviert Iso einen Timer. Sobald dieser abgelaufen ist, kann er Energiekugeln von Feinden einsammeln, die er besiegt oder denen er Schaden zufügt. Sobald er diese Kugeln abschießt, erhält er ein Schild, das Schaden aus allen Quellen absorbiert.

"Undercut" bietet Iso einen molekularen Bolzen, den er auch durch Wände schießen kann. Sobald dieser einen Gegner berührt, erhält dieser den Status "Fragile".

Eine unzerstörbare Energiewand kann Iso mit "Contingency" beschwören. Sie schützt Spieler vor Kugeln.

Seine Ult "Kill Contract" ist eine Energiesäule, die er werfen kann, um einen Feind in eine externe Arena zu teleportieren. Dort tritt er in einem 1-gegen-1 gegen den Feind an. Die Arena kann nur der Gewinner des Duells lebend verlassen.

Iso besitzt also ein Kit, dass ihn in Duellen schützt. Nicht gerade typisch für einen Duellanten. Als ich das Gameplay-Video mit den vielen Wänden gesehen habe, dachte ich zunächst, wir bekommen einen neuen Controller, da er mich etwas an Harbor erinnert hat.

Doch die Ult und das Herbeiführen des Statuseffekts machen ihn zu einem furchterregenden Feind, der sich vor euren Angriffen bestens schützen kann. Doch gerade durch seine Fähigkeiten, ist Iso nichts für Anfänger, sondern scheint eher ein Agent für geübte Spieler mit präzisen Schüssen zu sein - sonst geht die Ult am Ende nach hinten los.