Valorant: Erhaltet einen XP-Vorteil durch dieses vierwöchige Squad-Boost-Event

Ruft eure Freunde zusammen, denn Valorant bietet ein XP-Event an, bei dem ihr nur als Team profitiert. Was es damit auf sich hat und das Ganze funktioniert, erklären wir euch jetzt.

Je mehr Spieler ihr seid, desto größer ist die Belohnung

Morgen, am 14. Dezember, erhält Valorant den Patch 5.12., der das Squad-Boost-Event mitbringt. Einen ganzen Monat lang könnt ihr von dieser Veranstaltung profitieren. Am 14. Januar ist das Event vorbei und euer Vorteil dahin.

In diesem doch sehr langen Zeitraum werden Spieler, die als Gruppe gemeinsam in die Matches starten, von Riot Games belohnt. Ihr erhaltet mehr Erfahrungspunkte und könnt so euren Battle Pass schneller durchspielen. Je mehr Spieler ihr seid, desto mehr XP erhaltet ihr.

Hier sind die XP-Boni aufgeschlüsselt:

2 Spieler: 8 Prozent mehr XP

3 Spieler: 12 Prozent mehr XP

4 Spieler: 16 Prozent mehr XP

5 Spieler: 20 Prozent mehr XP

Wem es schon länger in den Fingern kribbelt, kann dieses Event als Zeichen des Universums sehen, sich mal wieder vor den PC zu setzen, Valorant anzuschalten und euch in dieser kalten Zeit ein wenig warm zu schießen.

Ab sofort könnt ihr Valorant sowie alle anderen kompetitiven Titel von Entwickler Riot Games auch über den Game Pass zocken. Nebenbei mit euren Freunden einen Discord-Call und ihr habt das Programm für den nächsten ruhigen Winterabend.