Warzone 2 und Modern Warfare 2 geben Details zur verspäteten zweiten Saison

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 erhalten Mitte Februar ihre zweite Saison. Ursprünglich sollte die Season sogar früher starten, sie wurde jedoch ein Stück weiter nach hinten verschoben. Zumindest gibt es jetzt erste Details zur neuen Saison, auf die ihr etwas länger warten müsst.

Ein kleines Trostpflaster

Am 15. Februar geht es also los mit der zweiten Saison von Modern Warfare 2 und Warzone 2. Aber was steckt genau drin? Auf Twitter schreibt der offizielle Call-of-Duty-Account:

"Unsere Studio-Teams haben einige Änderungen vorgenommen, die auf den Rückmeldungen unserer Spieler-Community beruhen. Season 2 beinhaltet komplett neue Inhalte, mit der Rückkehr von Resurgence und einer brandneuen kleinen Karte für Warzone 2.0. Das Ranglistenspiel ist ebenfalls zurück und kommt zu Modern Warfare 2, zusammen mit neuen Multiplayer-Karten, neuen Modi, Waffen und vielem mehr."

Season 02 will be launching on February 15. Stay tuned for additional intel. pic.twitter.com/G80TiutG62 — Call of Duty (@CallofDuty) January 18, 2023

Zusätzlich schrieb Entwickler Infinity Ward, dass es nächste Woche einen "ausführlichen Blog" zu den kommenden Details geben werde. "Dazu gehören aufregende Änderungen an Warzone 2.0, einschließlich des Gulags, des Plünderns und der Loadouts", sagte das Studio.

Berichten zufolge soll die zweite Saison die neue Multiplayer-Karte "Castle" enthalten, die ursprünglich bereits in Call of Duty World at War auftauchte und für Call of Duty Vanguard neu aufgelegt wurde. Zusätzlich sollen Ranglistenmodi, Divisionen, eine Top-50-Rangliste sowie Ranglistenbelohnungen geben.