Was passiert spannendes in Armored Core 6? Im neuen Story-Trailer erfahrt ihr mehr über die gefährliche Welt.

Im neuen Trailer zu Armored Core 6: Fires of Rubicon erhaltet ihr einen neun Einblick in die riskante Welt von Rubicon 3.

Hier steht Profit an erster Stelle, doch die Anwesenheit von Betreuer Walter macht alles noch gefährlicher.

Eine gefährliche Welt

Der Trailer zeigt, wie seine unbarmherzigen Jagdhunde ihre Mission mit Hartnäckigkeit verfolgen und enthüllt die Ereignisse, die zum Beginn des Spiels führen.

Armored Core 6 ist das neueste Spiel von From Software mit rasanten, omnidirektionalen Mech-Kämpfen, umfassenden Anpassungsmöglichkeiten des eigenen Armored Core und ausufernden Bosskämpfen.

Das Spiel unterstützt englische und japanische Sprachausgabe, während die In-Game-Texte in vielen Sprachregionen lokalisiert wurden.

Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Käuferinnen und Käufer der PlayStation-4- und Xbox-One-Versionen erhalten außerdem kostenlos ein Upgrade auf die Current-Gen-Fassungen.