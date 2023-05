Armored Core 6 besitzt mehr als ein Ende - und dazu noch den Arena-Modus

Zu Armored Core 6: Fires of Rubicon sind neue Details aufgetaucht. Nicht nur soll der Titel von From Software mehrere Enden besitzen, auch die Arenen sollen im sechsten Teil wiederkehren. Auch Informationen zu den Kampfmechaniken wurden besprochen.

Neue Details zu den Kämpfen in Armored Core 6

Im PlayStation Blog hat Game-Director Masaru Yamamura verraten, dass der Arena-Modus zurückkehrt. Hier könnt ihr gegen viele unterschiedliche Mech-Gegner kämpfen und eure Ausdauer gegenüber anderen Spielern unter Beweis stellen.

"Im Spiel sind eine Menge unterschiedlicher AC-Frames und viele bunte Charaktere für den Kampf in der Arena verfügbar, und wir hoffen, dass Spieler sich jedem einzelnen von ihnen entgegenstellen und sich an die Spitze der Rangliste hocharbeiten wollen. Ihr könnt sogar der echten Version dieser Gegner auf Missionen begegnen", so Yamamura.

Auch über die Kämpfe selbst hat Yamamura ein paar Worte verloren und sprach vor allem über den Assault-Boost. Mit diesem könnt ihr näher an eure Gegner herankommen und sogar schnell vom Fernkampf in den Nahkampf wechseln. Die Spielgeschwindigkeit soll sich dank dieses und anderer Features irgendwo zwischen dem dritten und fünften Teil von Armored Core befinden.

Yamamura beschreibt eine Situation, um den Boost zu erklären: "Stellt euch vor, ihr feuert Projektile ab, während ihr Assault Boost aktiviert habt. Sobald der Gegner durch den Projektilangriff ins Schwanken gerät, könnt ihr den Abstand mit eurer Impulsklinge überbrücken und einen Nahkampfangriff anschließen."

Werdet ihr trotzdem getroffen, geratet ihr nach mehreren Schüssen oder einem schweren Schlag ins Taumeln. Dadurch seid ihr deutlich verwundbarer. Diese Mechanik soll euch dazu motivieren, "Druck auf den Gegner aufzubauen".

"Der Schaden, der der Gleichgewichtsanzeige eines Gegners zugefügt wird, unterscheidet sich von Waffe zu Waffe", sagt Yamamura. Jetzt wisst ihr schonmal, was ihr den starken Bossen im Armored Core 6 so alles entgegensetzen könnt. Und das wird sicher noch nicht alles sein, wenn Fires of Rubicon am 25. August 2023 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series erscheint.