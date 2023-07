Armored Core 6: Fires of Rubicon zeigt lange Kämpfe am Boden und in der Luft

Wer sich an Armored Core 6 immer noch nicht satt sehen kann, bekommt hier ein richtiges Gameplay-Brett zu sehen. Das neue Video von From Software und Bandai Namco dauert über 13 Minuten und zeigt, wie ihr als Mech in der Welt umherfliegt und Gegner bekämpft.

Über 13 Minuten pures Gameplay für euch

Ganze 13 Minuten reines Gameplay? Ja, genau das bietet die Gameplay-Preview die Bandai Namco kürzlich veröffentlicht hat. Sehen könnt ihr darin, wie sich die schwere Maschine in die Lüfte katapultiert, dort zu einem Gegner fliegt und während des Kampfes mit Fähigkeiten, wie dem "Assault Boost" weiterhin mobil bleibt.

Auch die "Stagger"-Mechanik, mit der ihr das "Attitude Control System" beschädigen könnt, um diese für eine kurze Zeit außer Gefecht zu setzen und sie ungeschützt euren Angriffen auszusetzen. Im Video selbst wird aber eher über die Rahmenhandlung gesprochen.

"In einer Zukunft, in der interstellare Reisen alltäglich sind, beginnt unsere Geschichte in einem fernen Sternensystem, auf dem fiktiven Planeten Rubicon 3", heißt es dort. "Unser Protagonist, ein unabhängiger Söldner, wird auf der Suche nach einer geheimnisvollen neuen Substanz namens Coral nach Rubison geschmuggelt."

"In riesigen, vielschichtigen Stages können die Spieler die außergewöhnlichen Bewegungs- und Angriffsfähigkeiten ihres Armored Core voll ausschöpfen." Weiter erklärt werden diese Fähigkeiten in diesem Video aber nicht. Hier geht es vielmehr um einen ausführlichen Gameplay-Überblick.

Armored Core 6: Fires of Rubicon wurde im Dezember auf den Game Awards angekündigt und soll noch am 25. August 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox Series sowie Xbox One erscheinen. Der letzte Armored-Core-Teil liegt inzwischen elf Jahre zurück.