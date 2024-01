Die besten Bosskämpfe ohne Blut und Seele – Armored Core 6 steckt das Beste der Soulslikes in einen Mech

Meine Erwartungshaltung hielt sich deshalb in Grenzen, weil Armored Core zwar seit langem schon eine anständige Serie ist, die aber nicht gerade für herausragende Spiele steht und schon gar nicht mit den Spielen jüngeren Datums desselben Herstellers konkurriert: den Soulslikes.

Außerdem hatten etliche Fans von Elden Ring oder Dark Souls ein ähnliches Spiel erwartet, weil sie From Software nur daher kannten. Und ihr wisst ja, wie das mit enttäuschten Erwartungshaltungen sein kann – weshalb ich ein wenig Angst darum hatte, dass die Serie aufgrund der vermeintlich zwangläufigen Enttäuschungen nach Fires of Rubicon schon wieder von der Bildfläche verschwinden würde.

Doch dann uns knallt uns From Software mal eben diesen exzellenten Mech-Porno auf den Bildschirm! Und bekommt es so ganz nebenbei tatsächlich hin, das alte Armored Core sehr geschickt mit einem modernen Spieldesign zu vereinen.

Armored Core 6: Fires of Rubicon - Die besten Bosskämpfe ohne Blut und Seele

Unter den wachsamen Augen Hidetaka Miyazakis machten die Entwickler kein futuristisches Soulslike draus, sondern erweiterten die Formel „rasante Action in kurzen Missionen samt umfangreichem Mech-Baukasten“ lediglich um zwei Zutaten und veränderten eine dritte außerdem so, dass sie deutlich prägnanter wurde.

Zutat Nummer eins ist das hervorragende Spielgefühl, denn die Steuerung der schnellen Stampfer ist diesmal durchweg ein Genuss. Wie man hier boostet, ausweicht, vorstößt und fast ständig in der Luft sein kann, trägt viel dazu bei, dass sich Armored Core 6 wie Triple-A anfühlt.

Zutat Nummer zwei sind, was auch sonst, die feinen Bosskämpfe. Denn ob man gegen einen wolkenkratzerhohen Walker antritt, sich mit flinken Mechs duelliert oder sich gleich am ersten echten Boss, Balteus, die Zähne ausbeißt: Das hat eine spielerische Eleganz und wird so wuchtig inszeniert, dass etliche erinnerungswürdige Momente hängenbleiben.

Und dann hat From Software eben auch das ständige Verbessern der Eigenbau-Maschinen derart entschlackt, dass man keine Veränderungen im Mikrometer-Bereich vornimmt. Stattdessen verleiht jedes Bauteil dem Mech eine besondere Eigenschaft, sodass man ihn gezielt individualisieren kann.

Heraus kam nicht weniger als eins der besten Actionspiele der vergangenen Jahre – 2023 selbstverständlich vollends eingeschlossen.

