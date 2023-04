Armored Core 6: Fires of Rubicon enthält keine giftigen Sümpfe - schade oder super?

Im Gegensatz zu FromSoftwares Souls-Spielen soll Armored Core 6: Fires of Rubicon keine giftigen Sümpfe oder ähnliche Gebiete erhalten. Auch, wenn Präsident und Dark-Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki diese Gebiete liebt, bleiben sie dem Mech-Spiel fern.

Eure Mechs brauchen keine Gummistiefel

Einigen Spielern entfährt nun vielleicht ein erleichterter Seufzer, andere sind möglicherweise traurig. Egal, wie ihr zu den fiesen Sümpfen steht, in Armored Core 6 braucht ihr euch keine Gedanken um sie zu machen. Wäre ja auch blöd, wenn ein schwerer Mech darin stecken bleibt, oder?

Woher wir das wissen? Ed Nightingale von Eurogamer.net hat mit Game Director Masaru Yamamura gesprochen und diese Info von ihm und Mitgliedern des Teams erfahren.

Vielleicht ist der Wegfall dieses geliebten und gehassten Gebiets sogar ein gutes Zeichen. Immerhin deutet es darauf hin, dass sich Armored Core 6 von den Soulsborne-Titeln unterscheidet - und zwar nicht nur durch den Einsatz von Mechs. Miyazaki selbst arbeitet außerdem nicht direkt an Armored Core 6 mit.

Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PC.