XDefiant: Season 1 hat begonnen, bringt neue Fraktion und 3 Maps - Hier sind alle neuen Inhalte

Heute hat weltweit die erste Season in Ubisofts XDefiant begonnen.

Und mit dieser kommen gleich mehrere neue Inhalte in den Arcade-Shooter, unter anderem neue Waffen.

Das hat die erste Season von XDefiant zu bieten

Mit GS Kommando gibt es zum Beispiel auch eine neue, von Rainbow Six inspirierte Fraktion. Sie kann eine Hochspannungsbarriere um ein Ziel legen und zugleich mit ihrem Aktiven Verteidigungssystem (ADS) ankommende feindliche Sprengstoffe abwehren.

Die Ultra-Fähigkeit der Fraktion ist ein Blitzschild, der außerdem als mobile Deckung eingesetzt werden kann. Obendrein ist man mit einem Hardhat ausgestattet, der die Wirkung gegnerischer Kopftreffer verringert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit Clubhouse (inspiriert von Rainbow Six) erhaltet ihr ab sofort eine neue Map, zwei weitere namens Daytona (inspiriert von The Crew) und Rockefeller (inspiriert von The Division) folgen im Laufe der Season.

Mit dem LVOA-C Sturmgewehr, dem L115 Scharfschützen-Gewehr und der abgesägten Schrotflinte (Zweitwaffe) gibt es obendrein drei neue Battle-Pass-Waffen.

Für mehr Abwechslung sorgen indes zwei neue Arena-Modi. Capture the Flag ist ab sofort verfügbar, im Laufe der Season folgt noch der Bomb-Modus. In diesem müsst ihr abwechselnd einen Sprengsatz legen oder entschärfen.

Neu ist außerdem das Ranglistenspiel, eine 4vs4-Playlist, die die Spielmodi Vorherrschaft, Eroberung, Zonenkontrolle und Eskortieren unterstützt. Es gibt insgesamt sieben Ränge, von denen jeder (bis auf den höchsten Rang Legende) zehn Stufen umfasst.