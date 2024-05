XDefiant lockt Cheater an und Spieler sind schon jetzt genervt davon

Seit wenigen Tagen ist Ubisofts XDefiant verfügbar und hat Berichten zufolge in den ersten zweieinhalb Stunden schon mehr als eine Million Spielerinnen und Spieler angelockt.

Gleichermaßen aber auch eine Menge Cheater, die den Fans des Spiels bereits auf die Nerven gehen.

Erster Patch ist da

Unterdessen wurde Preseason Patch 1 veröffentlicht, der jedoch noch nichts gegen Cheater unternimmt. Stattdessen solltet ihr keine Probleme mehr beim Laden der Practice Zone haben.

Vielleicht ist euch hier und da aufgefallen, dass ihr Gegner zwar getroffen habt, ihre Gesundheitsleiste sich jedoch nicht verändert hat. Ubisoft betont, dass sie definitiv Schaden erlitten haben, doch auch dieses Anzeigeproblem "sollte jetzt behoben" sein.

EXCLUSIVE - XDefiant Hits 1 Million Unique Players Within 2.5 Hours of Launchhttps://t.co/05qMzTEJtf — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 23, 2024

Was Cheats anbelangt, verwendet XDefiant die Anti-Cheat-Software BattlEye, die auch in Rainbow Six Siege zum Einsatz kommt.

"Habe einen Beitrag auf Twitter über das Anti-Cheat-System gelesen", schreibt ein Reddit-User. "Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Cheater-Community einen Weg findet, das zu umgehen."

"Von jetzt an wird es nur noch schlimmer werden, und wir sind erst in der Preseason. Netcode und Anti-Cheat sollten von Beginn an priorisiert werden, Gameplay und alles andere könnte man im Laufe der Zeit anpacken."

"Ich würde sagen, dass ich alle zwei bis drei Matches auf einen Cheater treffe, was ziemlich nervig ist", ergänzt ein anderer. "Die beste Art, sie loszuwerden, wäre, wenn man sie ausschließlich gegeneinander spielen lässt. Das wäre ein Spaß."

XDefiant ist seit dem 21. Mai 2024 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar.