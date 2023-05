Zelda Breath of the Wild: Die Wii-U-Version verhinderte Ideen, die jetzt in Tears of the Kingdom umgesetzt wurden.

Während The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ausschließlich für die Switch entwickelt wurde, musste man beim Vorgänger Breath of the Wild auch noch die Wii U berücksichtigen.

Und das hatte wiederum Einfluss auf die Ideen, die Nintendo im Vorgänger umsetzen konnte, wie aus einem offiziellen Interview hervorgeht.

Nicht alles war möglich

Ideen für einige der neuen Mechaniken in Tears of the Kingdom hatte man schon zuvor, konnte sie aufgrund der technischen Limitationen der Wii U aber nicht realisieren.

Bedenkt, dass es in den folgenden Zitaten auch um neue Gebiete aus Tears of the Kingdom geht, daher an dieser Stelle eine Spoilerwarnung!

Series Producer Eiji erwähnt etwa ein Untergrund-Höhlensystem. Das Fliegen in Breath of the Wild war laut Technical Director Takuhiro Dohta anfänglich keine Option. Da Aonuma stattdessen ein Höhlensystem wollte, entschied man sich für die technisch einfacher umzusetzende Option des Fliegens.

"Der vorherige Titel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wurde ursprünglich für die Wii U entwickelt, daher gab es bei der Entwicklung Einschränkungen", erklärt Dohta.

"Es gab eine Menge Ideen, die wir während der Entwicklung umsetzen wollten, aber wir haben klare Entscheidungen getroffen, was wir in diesem Spiel nicht machen würden. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass wir nicht fliegen werden. Dann hat Mr. Aonuma immer wieder gesagt: 'Wenn Fliegen nicht in Frage kommt, möchte ich unter die Erde gehen'. Und wir haben geantwortet: 'Oh nein! Bitte zwingt uns nicht, das auch noch zu entwickeln!'"

Auch dabei liegt der Fokus wieder auf der Erkundung, wie Art Director Satoru Takizawa erläutert: "Ich denke, dass Spieler, die in diesem Spiel eine Höhle in den Klippen finden, sich fragen werden: 'Gibt es da drüben in den Klippen auch eine?' Wenn ein Ort - selbst ein bereits vertrauter - mit etwas Wertvollem angereichert wird, beginnt man, die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Auch wir, die Entwickler des Spiels, haben während der Arbeit an dem Spiel begonnen, die Landschaft auf eine andere Art zu sehen. Ich glaube, dass sich auch die Art und Weise, wie die Spieler Hyrule erkunden, verändern wird."

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.