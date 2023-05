Zelda Tears of the Kingdom: Dieses beliebte Feature ist endlich wieder mit dabei.

Noch einmal schlafen, dann erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch.

In einem offiziellen Interview von Nintendo haben die Entwickler nun bestätigt, dass ein beliebtes Feature in Tears of the Kingdom zurückkehrt. Falls ihr nicht wissen möchtet, was es ist, solltet ihr hier aber besser aufhören zu lesen.

Achtung: Spoiler

Die Entwickler bestätigen somit das, was der dritte offizielle Trailer zu Tears of the Kingdom zuletzt bereits angedeutet hatte.

Und das ist? Dungeons sind zurück!

"Ja, wir haben noch nicht über die Dungeons gesprochen", sagt Hidemaro Fujibayashi. "Sie haben sich im Vergleich zum vorherigen Spiel verändert. Es gibt zum Beispiel einen Dungeon, der direkt mit der Oberfläche von Hyrule verbunden ist. Wenn man vom Himmel direkt in den Dungeon springt, löst man ein Ereignis aus. Wir denken, dass dies eine neue Erfahrung sein wird, die im vorherigen Spiel nicht möglich war."

"Wir haben die Dungeons so gestaltet, dass sie in ihrer jeweiligen Umgebung einzigartig sind, und wir glauben, dass ihr die große Vielfalt an regionalen Besonderheiten genießen werdet", ergänzt Takuhiro Dohta.

Satoru Takizawa sagt: "Eine 'große Vielfalt' zu schaffen, war eine ziemliche Herausforderung. Die vier Titanen waren die Dungeons im letzten Spiel und sie hatten ein ähnliches Design. Diesmal sind die Dungeons riesig und jeder hat sein eigenes regionales Aussehen und Gefühl, genau wie in den traditionellen The-Legend-of-Zelda-Spielen. Wir glauben, dass sie für die Spieler eine befriedigende Herausforderung darstellen werden. Sie zu entwickeln war sicherlich eine Herausforderung!"

Habt ihr richtige Dungeons vermisst?