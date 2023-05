Zelda Tears of the Kingdom: Release-Datum, Zeiten, Preload - Ab wann könnt ihr spielen?

Der große Tag rückt näher, schon bald könnt ihr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf eurer Nintendo Switch spielen.

Offizieller Veröffentlichungstag ist der 12. Mai 2023. Wer vorher an ein physisches Exemplar kommt, kann natürlich direkt loslegen, bei der digitalen Version müsst ihr bis zum offiziellen Release warten!

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, ab wann ihr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielen könnt und wie groß der Download ist.

Inhalt:

Ab wie viel Uhr kann ich Zelda Tears of the Kingdom spielen?

Wer direkt zum Release mit der digitalen Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom loslegen möchte, muss lange aufbleiben.

In Deutschland könnt ihr die digitale Version von Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023 ab Mitternacht spielen.

Wie erwähnt, gilt das natürlich nur für die digitale Version. Vorbestellungen werden zum erwähnten Zeitpunkt freigeschaltet.

Bekommt ihr früher die physische Version in die Hände, hält euch natürlich nichts davon ab, bereits vorab mit dem Spielen zu beginnen.

Wie groß ist der Download von Zelda Tears of the Kingdom?

Ganz egal, ob ihr The Legend of the Zelda: Tears of the Kingdom per Preload vorab herunterladet oder mit dem Download bis zum Release-Tag wartet, der Download ist 16,2 GB groß.

Aktuell ist unklar, ob es noch einen Day-One-Patch für Links neues Abenteuer geben wird.

Wir wünschen euch vorab schon einmal viel Spaß in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.