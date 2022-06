120 fps in Overwatch 2 - So unterstützt das Spiel PS5 und Xbox Series X

Die Technik und Leistung, die PlayStation 5 und Xbox Series X bieten, wird Overwatch 2 in mehrerer Hinsicht unterstützen.

Unter anderem könnt ihr Overwatch 2 etwa mit bis zu 120 Frames pro Sekunde spielen, wenn euer Fernseher das unterstützt.

Was Overwatch 2 technisch auf dem Kasten hat

Ferner wird auf Systemebene VRR (Variable Refresh Rate) unterstützt und ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Performance-Modi.

Zur Verfügung stehen hier "Resolution", "Framerate" und "Balance". Das gilt nur für die Current-Gen-Konsolen, bei älteren Geräten ist das nicht der Fall.

Konkrete Daten zu Auflösung und Framerate der einzelnen Modi liegen bisher allerdings noch nicht vor.

Overwatch 2 geht am 4. Oktober 2022 als Free-to-play-Titel in den Early Access und erscheint auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.