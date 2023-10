Alan Wake 2 – Alle Waffen, Inventar-Erweiterungen und extra Talisman-Slot

Alan Wake 2 ist in seinem Herzen ein Survival-Spiel. Ihr habt nie genug Munition und andere Dinge und wenn doch, dann habt ihr nie genug Platz, um alles mitzunehmen. Außerdem scheint keine Waffe gut genug zu sein, die nächste ist immer die beste Waffe. Alan Wake 2 versteckt einige Dinge nicht und drückt sie euch fast automatisch in die Hand, andere Waffen und Extras wie die drei Erweiterungen des Inventars und sogar ein Extra-Slot für einen vierten Talisman müsst ihr erst finden. Hier alle Waffen und Upgrades, die es in Alan Wake 2 zu finden gibt.

Mehr Tipps zu Alan Wake 2:

Alle Waffen – Saga

Waffen verbessert ihr als Saga mit den Manuskriptfragmenten, die ihr in den Lunchboxen findet. Wo diese liegen, das könnt ihr hier lesen:

1. Pistole: Sagas Standard-Waffe habt ihr vom Start weg. Macht nicht viel Schaden, aber ist recht präzise und Munition findet sich relativ häufig.

Upgrades Pistole:

Dauerfeuer (Immer und immer wieder): Nicht so praktisch, da ihr nie Munition im Überfluss habt und die Pistole nach dem dritten Schuss beginnt stark nach oben zu ziehen. Höchstens, wenn ihr direkt vor einem Boss steht ein Bonus.

Größeren Magazin (Mehr Kugeln): Praktisch, da ihr seltener nachladen müsst.

Kopfschuss-Bonus (Noch ein Kopfschuss): Für Bosse und langsame Gegner im Nahkampf ganz interessant. Wenn ihr zwei Mal in kurzer Folge den Kopf trefft, sind sie für fast fünf Sekunde betäubt, das kann einen großen Unterschied ausmachen.

2. Schrotflinte: Findet ihr im Warenhaus, wenn ihr nach der ersten Szene im Polizeirevier zurück zum Cauldron Lake kommt und der Kultist euch dort angegriffen hat. Lest hier, wie ihr die Waffe genau findet: Alan Wake 2 - Cauldron Lake: Sicherung für die Hexenhütte finden, der Code für die Schrotflinte. Exzellent für den Nahkampf, sehr durchschlagsstark. Wenn ihr einen Wolf oder normalen Kultisten (ohne Dunkelheitsschutz) direkt aus der Nähe trefft, reicht ein Schuss aus. Nachladen dauert halt.

Upgrades Schrotflinte:

Schnelles Nachladen (Flüssige Bewegung): Sehr praktisch, auf jeden Fall!

Mehr Schaden bei betäubten Feinden (Außer Gefecht): Kann man machen, muss man nicht. Aber direkt nach dem Blenden einem Gegner Extra-Schaden zu verpassen, ist immer gut. Leider ist der Bonus nicht so groß, dass es den ganz großen Unterschied machen würde.

Gesundheit für Kills (Bereit für Höheres): Nein, oder erst ganz zum Schluss. Ihr tötet keine Horden an Gegnern in diesem Spiel und für Standard-Feinde wird zu wenig regeneriert, als dass es die Sache wert war. Nur, wenn ihr sonst schon alles habt.

3. Armbrust: Eine fantastische Waffe. Ihr findet sie in der Jagdhütte in Watery, lest hier wo und wie genau: Alan Wake 2 - Code für die Armbrust. Sehr hoher Schaden – selbst ein durch Dunkelheit geschützter Gegner kann mit einem Kopfschuss und etwas Glück direkt getötet werden –, hohe Präzision auf kurze Distanzen und mit ein wenig Übung auch auf Entfernung. Ihr müsst darauf achten, dass ihr, je weiter ein Gegner weg ist, höher zielen müsst. Ist nicht so relevant, da viele Feinde nah genug dran sind. Manchmal kann man auch Pfeile wieder einsammeln, aber das ist sehr unregelmäßig der Fall.

Upgrades:

Mehr Spannkraft (Zugzwang): Ganz nett. Der Schaden erhöht sich augenscheinlich nicht, aber der Pfeil fliegt länger direkt geradeaus und ihr müsst nicht den Fallwinkel berücksichtigen. Kaum ein Gegner ist dann weit genug weg, dass es eine Rolle spielt.

Zwei Schüsse: SOFORT! Die Nachladezeit der Armbrust ist extrem hoch und zwei Schuss zu haben, bevor man in der gleichen Zeit dann wieder zwei Pfeile einlegt, ist fantastisch. Das beste Upgrade aller Waffen.

Kugel-Magnet (Magnetanziehung): Schießt einen Pfeil in einen Gegner, danach treffen normale Kugel eher das Ziel. Es ist kein echtes Zielsuchen, aber Schüsse, die sonst eher daneben gehen, treffen dann doch noch. Ist nett, aber nicht essentiell. Vielleicht für ein oder zwei Bosskämpfe.

4. Jagdgewehr Modell 752: Hoher Schaden, hohe Präzision, schlechtes Handling. Die Waffe ist nicht ideal, um einen heranstürmenden Irren zu stoppen, aber um einen der schnellen Flitzer aus der Distanz zu erledigen ausgezeichnet. Ihr findet die Waffe im Wellness-Center des Altenheims: Alan Wake 2 - Das Jagdgewehr finden.

Upgrades:

Schnelle Schussfolge (Feedbackschleife): Wenn ihr schießt und trefft und das wiederholt tut, dann senkt sich mit jedem Schuss die Zeit zwischen zwei Schüssen. Leider nicht so deutlich und in der Regel reichen zwei Treffer eh für alles, was nicht durch einen Dunkelschild geschützt ist. Eher was für Bosse und selbst da ein geht so.

Besseres Zielen (Zielwasser): Wenn ihr euch nicht bewegt, trefft ihr sehr genau dahin, wo das Fadenkreuz ist, ohne die übliche zufällige leichte Abweichung. Dazu werden die Kugeln ein wenig von den roten Schwachstellen angezogen. Durchaus ein nettes Feature, aber nicht so nett wie das nächste.

Panzerbrechend (Ins Schwarze): Der lästige Schild, die Feinde dank der Dunkelheit haben und den ihr mit der Taschenlampe erst wegbrennen müsst? Der hilft ihnen nicht mehr viel. Ohne ist der Schaden etwas höher, aber auch so sind die Kugel sehr wirksam. Das mit Abstand wichtigste Gewehr-Upgrade.

5. Pump-Action Schrotflinte

Mehr Info zu der Pump-Action in Kürze.

Alle Waffen - Alan

Alans Waffen werden etwas anders geupgradet, nämlich über sogenannte Worte der Macht, die ihr in seinen Leveln verteilt findet.

1. Revolver: Könnt ihr gar nicht verpassen, Alans Standardwaffe und eher mäßig effektiv. Aber besser als nichts.

2. Doppelläufige Schrotflinte: Könnt ihr auch nicht verpassen, die bekommt Alan automatisch, sobald innerhalb der Story die Lodge angegriffen wird. Bessere Reichweite als Sagas kurze Flinte, ähnlicher Schaden.

3. Signalpistole: Auch Alans dritte Waffe bekommt er im Rahmen der Story und lässt sich nicht verpassen.

Mehr zu Alans Waffen in Kürze.

Alle Upgrades für das Inventar

Mit diesen Beuteln könnt ihr das Inventar erweitern, was ungemein hilfreich sein kann. Anfangs habt ihr vielleicht noch Probleme die Slots überhaupt zu füllen, aber später sammelt ihr immer mehr ein und die wenigen Plätze füllen sich schnell. Vor allem dann, wenn ihr mehr Waffen mitnehmen wollt. Also, findet diese drei Beutel und ihr habt den maximalen Platz im Inventar:

1. Im Warenhaus am Cauldron Lake kommt ihr in das Hinterzimmer, nachdem der erste Kultist durch die Wand brach. Rechts neben der Schrotflinte, die ihr hier auch findet, liegt der erste Beutel, der euch eine neue Reihe an Inventar-Slots gibt. Mehr dazu hier: Alan Wake 2 - Cauldron Lake

2. Nachdem ihr Alan Wake aus dem Wasser gezogen habt, findet ihr am Strand ein Kultversteck, das ihr mit einem Senso-Schloss öffnet. Darin liegt das zweite Upgrade für euer Inventar. Mehr dazu: Alan Wake 2 - Kultversteck am See, Computer-Code in der Witchfinder's Station

3. Nachdem ihr das Altenheim hinter euch habt, bekommt ihr den Bolzenschneider. Mit diesem könnt ihr das Tor zum Pier von Bright Falls knacken. Gleich rechts dahinter in der kleinen Hütte ist ein Kultversteck, der Code ist 679 Mehr dazu: Alan Wake 2 - In Bright Falls vergrößert ihr euer Inventar und die Schätze der Bootswerft

4. Ja, es gibt ein viertes Upgrade, aber nicht für den normalen Spielmodus. Wenn ihr den Albtraum-Modus startet, bekommt ihr eine Reihe Slots extra, um euch das Leben etwas zu erleichtern.

Ein Talisman mehr – Upgrade für das Talisman-Inventar

Ihr findet zwar jede Menge Talismane, wenn ihr all die Kinderreime löst, aber habt nur drei Slots. Ihr müsst euch also immer entscheiden, welchen Bonus ihr haben möchtet. Ihr könnt einen vierten Slot freischalten, wenn ihr alle Kinderreime löst und dann noch das finale Puzzle in der Witchfinder’s Station knackt. Lest hier, wie das funktioniert: Alan Wake 2 – Alle Kinderreime gelöst