Alle Codes für Alan Wake 2 - So öffnet ihr Zahlenschlösser und löst Symbolrätsel

In Alan Wake 2 gibt es immer wieder mal ein Schloss, dass ihr nur mit der richtigen Kombination knacken könnt. Hier findet ihr eine Liste aller Codes in Alan Wake 2. Egal, ob sie an Türen, Kisten, Kultverstecken oder sonst wo in dem Spiel untergebracht sind, hier findet ihr die Kombination und auch, wie ihr sie im Spiel herleiten könnt. Wenn ihr also partout mal an einem Schloss mit einem Code verzweifelt, scrollt einfach runter.

Codes - Cauldron Lake

Die Schrotflinte

Die Schrotflinte befindet sich im Warenhaus, und zwar im Hinterzimmer. Dieses könnt ihr nichtgleich betreten, sondern müsst warten, bis ihr nach dem Ausflug nach Bright Falls wieder zurück am Cauldron Lake seid. Wenn ihr dann in das Warenhaus geht, bricht ein Kultist durch die Wand und macht so recht rabiat den Weg frei. Danach könnt ihr ins Hinterzimmer, wo die Schrotflinte in einem Glaskasten hängt. Der Code für das Schloss ist der Lottozettel an der Kasse. Das, plus ein Hinweis mit den alten, durchgestrichenen Codes, sagt euch, dass vorn immer eine 7 ist und dann die nächste Zahl vom Lottoschein folgt.

Der Code für die Schrotflinte ist 739.

Der Code für die Schrotflinte liegt neben der Kasse. Zumindest fast. (Alan Wake 2)

Computer Witchfinder’s Station

Ganz, wie es sich gehört: Der Code hängt vorn am Monitor, aufgeschrieben auf einen gelben Zettel.

Der Code für den Witchfinder’s Station Computer ist 2547.

Der Code für den Computer in Witchfinder's Station hängt am Computer. (Alan Wake 2)

Codes – New York

Tür im Studio

Im Studio müsst ihr als Alan Wake zwei Mal durch eine Tür mit einem Zahlenschloss. Ihr findet den Code and er Wand im Raum vorher, bei der Umkleide der Old Gods of Asgard. Die erste Runde ist es so, wie es an der Wand steht, 665. Die zweite Runde blinken die Zahlen und ihr müsst sie in der Reihenfolge wie sie blinken, eingeben, 565.

Der Code für die Tür im Studio ist zuerst 665, dann 565.

Writing's on the wall. (Alan Wake 2)

Codes – Watery

Safe im Souvenirladen von Coffee World

Ihr müsst an den Schlüssel im Safe des Souvenirladens von Coffee World, um weiterzukommen. Der Hinweis am Safe ist da, aber ein wenig umgedichtet. Ihr findet die Berufe der Mitarbeiter an dem Poster im Laden, die müsst ihr dann mit dem Hinweis zusammenbringen und dann die Kaffeebohnen auf dem Bild der richtigen Mitarbeiter zählen, um an die Ziffern zu kommen.

Der Code für den Safe in Coffee World ist: 146

Zählt die richtigen Bohnen und ihr habt den Code. (Alan Wake 2)

Hinterzimmer in der Werkstatt der Kalevala Knights

In der großen Halle der Werkstatt findet ihr rechts einen Büroraum mit einem verschlossenen Hinterzimmer. Der Hinweis ist im Computer in einer E-Mail, die Lösung liegt in der großen Tasse, die auf der anderen Seite der Halle repariert wird. Stellt euch hinter die Tasse und schaut in die Halle, dann seht ihr die bekannten Dreieckssymbole und habt den Code sogar in der Reihenfolge sortiert vor euch.

Der Code für das Hinterzimmer der Werkstatt ist: Spitze Seiten der Dreiecke nach oben und unten, lange Seite der Dreiecke nach oben links und unten rechts und lange Seite der Dreiecke nach oben und unten

Stellt euch richtig hin und lest den Raum. (Alan Wake 2)

Weitere Codes in Kürze