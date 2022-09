Alle Spiele und Neuheiten aus dem NIS America Showcase

NIS America gab das aktuelle Line-up in einem eigenen Showcase bekannt. Von den Titeln, die wir uns bereits für dieses Jahr angeschaut haben, bleibt noch Trails of Zero, was am 27. September 2022 erscheint. Hierzu wurden neue Szene im Trailer gezeigt. Ebenfalls dieses Jahr erscheinen noch Kamiwaza: Way of the Thief (11. Oktober), Yomawari: Lost in the Dark (25. Oktober) und Ys VIII: Lacrimosa of Dana (15. November) für die PlayStation 5.

Für 2023 hat bisher nur der Bullet-Hell-Shooter Raiden IV x MIKADO Remix ein Datum erhalten. Diese Retro-Symbiose erscheint am 3. Februar 2023 für PlayStation, Xbox und PC. Vier weitere Titel wurden für 2023 angekündigt: So erhält das dystopische Roguelike-RPG Void Terrarium aus 2020 eine Fortsetzung. Ganz neue IPs für Nippon Ichi Software sind das Detektiv-Mystery-Spiel Process of Elimination und Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook, was mit seinen isometrischen Dungeons und 3D-Charakteren doch sehr an das letzte Disgaea-Spiel erinnert.

Die Deluxe Edition zum Remaster von Grim Grimoire sieht sehr beeindruckend aus. Der märchenhafte Zeichenstil ist Vanillaware zu verdanken.

Am wichtigsten ist aber, dass der Fan-Liebling GrimGrimoire OnceMore nun auch endlich für den Westen angekündigt wurde. 2023 erscheint das Remaster von dem Echtzeitstrategiespiel, dessen Original 2007 aus dem Entwicklerstudio Vanillaware stammt, auf Switch und PlayStation. Es geht um die kleine Hexe Lillet Blanc, die versucht sich in einer renommierten Magieschule zu beweisen. Vanillaware arbeitete zuletzt mit Atlus an dem Science-Fiction-Spiel 13 Sentinels: Aegis Rim zusammen.