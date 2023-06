Angebote zur Jahreshälfte: Die besten Deals auf PS5 und PS4.

Im PlayStation Store gibt es ab sofort wieder Angebote zur Jahreshälfte für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Je nach Spiel könnt ihr dabei bis zu 75 Prozent beim Kaufpreis sparen.

Die Aktion läuft noch bis zum 6. Juli 2023 um 0:59 Uhr und nachfolgend präsentieren wir euch einige ausgewählte Angebote.

Zum Beispiel bekommt ihr FIFA 23 (PS4) aktuell für 17,49 Euro und die PS5-Version für 19,99 Euro. Ende des Monats erhält das Spiel neue Inhalte zur anstehenden WM der Frauen. Günstiger zu haben ist außerdem das Cross-Gen-Bundle von Dead Island, das euch 59,99 Euro kostet. Darin verschlägt es euch nach Los Angeles, wo ihr allerlei Zombies um die Ecke bringt. Sci-Fi-Survival-Horror erwartet euch in The Callisto Protocol (PS4) für 29,99 Euro oder 34,99 Euro in der PS5-Version. Wer mit dem Remake von Dead Space durch ist, kann hiermit weitermachen. In eine ganz andere Richtung geht der Football Manager 2023 (24,99 Euro), in dem ihr die Rolle als Teamchef eines Fußballvereins übernehmt und den Klub zur Weltspitze führt.

Evil West bekommt ihr derzeit für 35,99 Euro. Ihr spielt den letzten Agenten eines geheimen Vampirjäger-Instituts und müsst gegen eine Bedrohung aus den Schatten ankämpfen. Übernatürliches erlebt ihr auch in Life is Strange: True Colors (23,99 Euro). Alex Chen kann die Emotionen anderer erleben, was für sie nicht immer von Vorteil ist. Gleichzeitig will sie erfahren, warum ihr Bruder wirklich gestorben ist. Für günstige 12,49 Euro bekommt ihr wiederum die Deluxe Edition des Remakes von Resident Evil 2.

Alternativ dazu verwaltet ihr in Two Point Campus (20,09 Euro) eure eigenen Universitäten mit skurrilen Kursen, erlebt für 7,99 Euro in Sonic Mania ein paar schöne neue Abenteuer mit dem blauen Igel oder nehmt in Hardspace: Shipbreaker (19,99 Euro) zahlreiche Raumschiffe Stück für Stück auseinander, um eure Schulden abzubezahlen.