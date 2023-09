Armored Core 6: From Software untersucht Problem mit Spielständen auf dem PC.

From Software hat ein Problem im Zusammenhang mit Speicherständen der PC-Version von Armored Core 6: Fires of Rubicon anerkannt.

In einem Tweet auf seinem japanischen Support-Account auf X/Twitter bestätigte das Entwicklerteam, dass das Problem hauptsächlich Spielerinnen und Spieler betrifft, die ihren PC in den Ruhezustand versetzen, während das Spiel noch läuft.

Was ihr tun könnt

Dementsprechend lautet aktuell die Empfehlung, den Fortschritt zu speichern und Armored Core 6 vollständig zu beenden, bevor man seinen PC in den Ruhezustand versetzt.

"In der PC-Version von Armored Core 6: Fires of Rubicon gibt es ein Problem, bei dem Speicherdaten in bestimmten Situationen möglicherweise nicht korrekt erhalten bleiben."

Derzeit wird die Ursache dieses Problems untersucht und das Team hat sich auch für eventuelle Unannehmlichkeiten entschuldigt, die dadurch entstanden sein könnten.

Es gibt derzeit noch keine offizielle Bestätigung, wann eine Lösung verfügbar sein wird, aber weitere Informationen dazu sollen folgen, sobald sie verfügbar sind.

