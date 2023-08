Armored Core 6 setzt nicht Denuvo, dafür aber auf doppelten DRM-Schutz von Steam

Um Denuvo müsst ihr euch bei Armored Core 6 auf dem PC keine Sorgen machen. Laut FromSoftware wird das umstrittene DRM nicht genutzt. Stattdessen greift der Entwickler auf andere Alternativen zurück.

Diese DRM-Methoden wird Armored Core 6 nutzen

Auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels bestätigt der Entwickler, dass Armored Core 6: Fires of Rubicon sowohl Arxan als auch Easy Anti-Cheat nutzen wird. Um das Mech-Rollenspiel zu starten, müssen also beide Softwares laufen.

Aber wozu benötigt Armored Core 6 überhaupt ein DRM - geschweige denn zwei? Neben der Story, die ihr im Singleplayer-Modus spielen könnt, wird es auch einen Online-Modus geben, bei dem Mech-Fans gegeneinander antreten können.

Tools für das Digital Rights Management (DRM) schützen das Spiel vor Manipulationsversuchen, was besonders bei Online-Komponenten wichtig ist. Zusätzlich verhindern sie das unerlaubte Kopieren und Verändern der Spieldateien.

Arxan ist hier eine bekanntere Konkurrenz zu Denuvo, das ihr euch auch von der Funktion her ähnlich vorstellen könnt. Es schützt bereits Titel wie Call of Duty, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 vor jeglichen Manipulationen und wird bald auch in Armored Core 6 eingesetzt.

Easy Anti-Cheat gibt es bereits in unzähligen Online-Spielen. In Elden Ring, Fortnite, Fall Guys, Apex Legends und Dead by Daylight hilft das Tool, Betrug in den Mehrspieler-Titeln zu verhindern.