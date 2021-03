Red Bull Campus Clutch - Valorant-Turnier für Studierende startet im April

Die Qualifikationsphase des Red Bull Campus Clutch steht kurz bevor

Noch könnt ihr euch für das Studierenden-Turnier anmelden

Schafft ihr es, euch gegen nationale und internationale Gegner zu behaupten, könnt ihr ein dickes Preisgeld gewinnen

Red Bull und Riot Games veranstalten ein Valorant-E-Sport-Turnier für Studierende. Die regionalen Qualifier starten bald, Anmeldungen zum größten Studi-Turnier von Valorant sind offen für junge Shooter-Talente.

Das Red Bull Campus Clutch besteht aus über 300 Events in über 50 Ländern und bietet Studierenden die Möglichkeit, ihren Campus auf regionaler, nationaler und globaler Ebene zu vertreten. Welcher Campus der weltweit beste ist, wird sich auf dem großen Offline-Finale in Spanien zeigen. Hoffen wir mal, dass Reisen bis dorthin erlaubt und moralisch vertretbar geworden ist.

Mit den Partnern AOC, SteelSeries und Intel besitzt das Turnier Sponsoren, die sich sehen lassen können. Die Finalisten der nationalen Liga dürfen passenderweise ein modernes Gaming-Hub für ihre Universität mit nach Hause nehmen und bekommen einen Platz im globalen Turnier, wo sie sich mit Studierenden aus der ganzen Welt messen können.

Im 5-gegen-5-Format treten die Teams online gegeneinander an. Insgesamt fünf bis zehn Qualifikationsrunden werden gespielt, um die Teams herauszufiltern, die beim nationalen Finale gegeneinander antreten.

Auch die nationalen Finals werden aufgrund der aktuellen Covid-19-Beschränkungen möglicherweise online ausgetragen. Deutschlands Spitzenkandidat vertritt sein Universitätsland gegen 53 weitere Nationen.

.@redbullGER Studenten aus aller Welt können sich jetzt für das weltgrößte @valorantde - Universitäts-Esports-Turnier anmelden.



Die Registrierungen der Deutschen Qualifikationen, welche zwischen 1. April ? 2. Mai stattfinden, sind ab heute unter https://t.co/G6x2fIqiJF geöffnet pic.twitter.com/5f2ofvm6QC — 1337Camp (@1337Camp) March 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wer sich als weltbestes Uni-Team auf dem großen Finale beweisen kann, bekommt ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro und eine Einladung zum kommenden Valorant Master Event, ein Turnier, das innerhalb der Champions Tour 2021 stattfindet. Dort können die Gewinner die ganz großen Namen der Szene live erleben.

Um mitzumachen, müsst ihr euch um ein Team aus fünf Studierenden bemühen und euch für eine der fünf möglichen Qualifier anmelden. Diese sind nach Regionen aufgeteilt.

Wer sich besonders mit der Anmeldung beeilen sollte, sind die lieben Studi-Kollegen aus dem Süden. Sie können sich noch bis zum 3. April registrieren und beginnen am Nachmittag mit ihren ersten Qualifikationsrunden.

Im Südwesten könnt ihr euch bis zum 10. April, im Osten bis zum 11. April anmelden. Studiert ihr im Westen Deutschlands könnt ihr euch noch bis zum 17. April registrieren. Deutschlands Nordlichter können sich sogar bis zum 24. April mit der Anmeldung Zeit lassen.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf der Webseite von Red Bull.