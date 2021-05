Assassin's Creed Valhalla - Legendäre Tiere finden und die Alphatiere besiegen

Die legendären Tiere stellen euch in Assassin's Creed Valhalla vor eine Herausforderung bei der Jagd! Was ihr dabei beachten müsst und wo ihr sie findet? Wir verraten's euch!

Nachfolgend zeigen wir euch alle Fundorte der legendären Tiere und geben euch Tipps für den Kampf. Und das alles nach Stärke der Gegner sortiert.

Was ihr von den Tieren erhaltet, bringt ihr zurück zur Jagdhütte in eurer Siedlung, um eine Belohnung zu erhalten.

Wie es sich für legendäre Tiere gehört - denkt nur mal an die legendären Schiffe in Black Flag -, sollen sie euch im Kampf vor eine Herausforderung stellen. Im Spiel werden sie übrigens auch Alphatiere genannt, also nicht wundern.

Der Blutgipfel-Hirsch ist das erste Alphatier, dem ihr in Valhalla begegnet. Er gibt euch früh einen Vorgeschmack auf das, was euch bei diesen legendären Tieren im Kampf erwartet.

Hierbei handelt es sich um einen legendären Elch. Und nein, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr in Vinland noch keine Waffe habt. Ihr kriegt O Yan Do' Ne auch mit euren Fäusten klein. Schaut nur zu, dass ihr seinen Attacken ausweicht und selbst gezielte Treffer austeilen könnt.

Um einen der beiden normalen Wölfe von den anderen zu trennen, könnt ihr auf das Dach der Scheune klettern, denn einer von ihnen folgt euch dorthin. Von dort aus könnt ihr auch Pfeile einsetzen, um den anderen ein wenig zuzusetzen, was natürlich nur begrenzt funktioniert, danach müsst ihr in den Nahkampf.

Versucht den Angriffen des schwarzen Succa so gut es geht auszuweichen, ab und an entfernt sich das legendäre Tier auch von euch. Das ist immer eine gute Gelegenheit, um euren Bogen auszupacken und aus der Distanz die Schwachstellen anzuvisieren, solange ihr Pfeile habt.

Ihr bekommt es mit zwei der Wildkatzen zu tun und ihr solltet - wie auch die Katzen - in Bewegung bleiben. Sie können schnell attackieren und sind schnell wieder weg von euch, also achtet auf eure Umgebung.

Assassin's Creed Valhalla: Schwarzmut Fundort (Irland, Zorn der Druiden)

Empfohlene Stärke: Maximaler Level

Maximaler Level Fundort: Region Connacht in Irland. Reist vom nordöstlich gelegenen Schnellreisepunkt nach Nordwesten, der Ort wird durch einen blauen Punkt auf der Karte markiert.

Region Connacht in Irland. Reist vom nordöstlich gelegenen Schnellreisepunkt nach Nordwesten, der Ort wird durch einen blauen Punkt auf der Karte markiert. Belohnung: Knochensichel

Schwarzmut ist auf jeden Fall ein starkes, legendäres Tier (Level 469), ihr solltet also mindestens auf Level 400 sein, um es gut bekämpfen zu können, noch besser ist der Maximallevel. Schwarzmut stürmt gerne auf euch zu, also weicht im richtigen Moment aus, um ein paar Treffer zu platzieren. Weicht ihr aus, ruht es sich hin und wieder kurz aus, in der Zeit könnt ihr ebenso attackieren. Versucht außerdem seine Schwachstellen mit dem Bogen zu treffen, um einen effektiven Betäubungsschlag auszuführen, der Schwarzmut einiges an Lebenspunkten abzieht.

Weitere Tipps und Tricks zu Assassin's Creed: Valhalla