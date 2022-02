Elden Ring PC Performance: Die besten Einstellungen

Als die PC-Systemanforderungen für Elden Ring auf Steam landeten, waren wir zugegebenermaßen etwas besorgt über die Leistung von From Softwares neuestem Spiel auf dem PC. Wenn die empfohlene Grafikkarte mindestens eine GTX 1060 ist, wie schwer wird es dann sein, die Zwischenlande auf den höchsten Qualitätseinstellungen zu bereisen? Oder in 4K-Auflösung?

Wie sich herausgestellt hat, lässt sich Elden Ring auf einer Reihe von Geräten problemlos spielen. Selbst wenn ihr die Bildrate erhöhen möchtet, gibt es über ein Dutzend Grafikoptionen, die euch dabei helfen. Im Folgenden findet ihr einen Leitfaden für die besten PC-Einstellungen in Elden Ring, basierend auf unseren bisherigen Leistungstests. Aber seid gewarnt: Nur weil es auf dem PC anständig läuft, heißt das nicht, dass es sich um eine besonders gute PC-Portierung handelt.

Wie schon bei Sekiro: Shadows Die Twice und Dark Souls 3 läuft auch Elden Ring mit einer 60fps-Obergrenze. Und obwohl es sich auf einem Controller wahrscheinlich besser anfühlt als mit Maus und Tastatur, bleibt die Anpassung der Benutzeroberfläche auf dem PC schlicht mangelhaft.

Alles über die PC-Einstellungen in Elden Ring:

Was sind die PC-Anforderungen von Elden Ring? Als kleine Erinnerung hier die offiziellen Systemanforderungen von Elden Ring auf dem PC. Elden Ring: PC-Mindestanforderungen Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB oder AMD Radeon RX 580 4 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Speicherplatz: 60 GB

DirectX: 12 Elden Ring: Empfohlene PC-Konfiguration Betriebssystem: Windows 10 oder 11

Prozessor: Intel Core I7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX Vega 56

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Speicherplatz: 60 GB SSD

DirectX: 12 Die Forderung nach 12 GB Arbeitsspeicher erscheint seltsam, aber wenn euer PC nicht ganz diesen Angaben entspricht, habt ihr dennoch mehr Spielraum, als es die hohen Mindestanforderungen vermuten lassen. Zugegeben, bei der GTX 1060 handelte es sich um eine 6-GB-Version - und nicht um eine 3-GB-Version - und sie war im Haupttestgerät installiert, das einen Intel Core i5-11600K und 16 GB RAM hat, die weit über den Spezifikationen liegen. Aber wenn man bedenkt, dass diese Kombination bei 1080p mit der Grafikvoreinstellung "Maximum" durchschnittlich 49 Bilder pro Sekunde erreichte, sollte man mit weniger Arbeitsspeicher oder einem älteren Grafikprozessor 30 Bilder pro Sekunde bei dieser Auflösung erreichen können. Vor allem, wenn man die Qualität reduziert: Die Voreinstellung "Hoch" brachte es auf durchschnittlich 55fps, auf "Mittel" waren es 59fps und auf "Niedrig" fast konstant 60fps. Die 6-GB-GTX 1060 kann Elden Ring sogar in 1440p bewältigen, wobei die durchschnittliche Leistung zwischen 37fps auf maximalen und 57fps auf niedrigen Einstellungen liegt. Eine bessere CPU ist keine Verschwendung: Bei Nutzung einer RTX 3070 anstelle der GTX 1060 erreichte Elden Ring solide 60fps in 1440p und perfekt spielbare 51fps in 4K. Und das bei maximalen Einstellungen. Trotzdem... eine 60fps-Obergrenze im Jahr 2022? Auch wenn es nicht unbedingt an der Leistung liegt, können sich alle engagierten Maus- und Tastaturbenutzer darauf einstellen, dass sie über die konsolenorientierte Benutzeroberfläche von Elden Ring stolpern werden. Xbox-Controller-Tasten zieren die Menü- und Inventar-Oberflächen. Die seltsame Lösung besteht darin, mit der rechten Maustaste zu klicken, um ein zusätzliches Kontextmenü zu öffnen und dann mit der linken Maustaste auf die Option "Zurück" zu klicken. Wir erlebten auch gelegentliche Einbrüche der Bildrate und Stottern an scheinbar zufälligen Stellen in der Oberwelt. Diese werden anscheinend mit einem Day-One-Patch behoben, aber da wir noch keinen Zugang zu dieser Vorabversion hatten, ließ sich das bisher nicht prüfen.