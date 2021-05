Fortnite Season 6: Sandburgen bauen und zerstören - so geht's

Bevor Fortnite Season 6 in die bereits angekündigte Verlängerung geht, stehen noch die neuen Woche 10 Aufgaben auf dem Programm. Zwei epische Aufträge schicken euch diesmal an den Strand: Einmal sollt ihr besondere Sandburgen bauen und anschließend besondere Sandburgen zerstören, was jeweils nur an ein paar spezifischen Orten auf der Fortnite Map möglich ist. Welche das sind, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Season 6: Sandburgen bauen und zerstören Inhalt: