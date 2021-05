Fortnite Season 6: Sammle Fachbücher - Alle Fundorte

Sammle Fachbücher in Holly Hedges und Pleasant Park - so lautet eine der neuen epischen Aufgaben in Fortnite Season 6 Woche 8. Wahrscheinlich kommt euch der Auftrag irgendwie bekannt vor, denn bereits in der letzten Staffel gab es zwei Herausforderungen, bei denen ihr Bücher unter anderem in Holly und Pleasant suchen musstet. Diese neue Ausgabe der Challenge funktioniert genauso und mitunter wurden sogar noch ein paar der alten Fundorte wiederverwertet, der Großteil der Bücher ist aber an neuen Stellen zu finden. Die genauen Fundorte zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite.

Fortnite Season 6: Sammle Fachbücher in Holly Hedges und Pleasant Park: