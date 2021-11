Halo Infinite: Jeden Tag mehr Erfahrungspunkte für die ersten sechs Runden

Endlich gibt es in Halo Infinite die Möglichkeit, einfacher an die Erfahrungspunkte zu bekommen und die Belohnungen in Battle Pass einzusammeln.

Mehr XP zum Start jeder Sitzung

Was genau hat sich geändert? Geschraubt wurde vor allem an der Menge an Erfahrungspunkten, die Spieler für jedes Multiplayer-Spiel erhalten. Der Community Manager von Entwickler 343 Industries, John Junyszek, erklärte heute auf Twitter, inwiefern der Battle Pass nun angepasst wird.

"Als wir unsere erste Änderung an der Progression vornahmen, die tägliche 'Play 1 Game'-Herausforderungen hinzufügten, wöchentliche Herausforderungen aktualisierten und die Dauer der 2XP-Boosts verdoppelten, versprachen wir, dass wir die Daten beobachten und bei Bedarf weitere Änderungen vornehmen würden."

1st Game = 300XP

2nd Game = 200XP

3rd Game = 200XP

4th Game = 100XP

5th Game = 100XP

6th Game = 100XP

7th+ Game = 50XP



We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day. — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nun sei dieser Zeitpunkt gekommen, sagt Junyszek. "Nachdem wir gesehen haben, wie die XP mit diesen Änderungen verdient wurden, haben wir festgestellt, dass die Spieler ihre Sessions mit langsameren Fortschritten beginnen, als wir es gerne hätten. Um dies zu beheben, werden wir die XP-Verteilung für die ersten sechs Matches eines jeden Tages erhöhen."

In den ersten sechs Runden, die ihr jeden Tag spielt, bekommt ihr also mehr XP. Nach jedem Match nimmt die Menge an zusätzlichen Erfahrungspunkten langsam ab. Im ersten Spiel erhaltet ihr 300 XP, danach bekommt ihr 200 XP für das zweite und dritte Match und die drei letzten Runden bringen euch jeweils 100 XP.

Weitere Anpassungen werden kommen

"Wir glauben, dass diese Erhöhung den langsameren Anfangsfortschritten entgegenwirkt und gleichzeitig denjenigen von euch zugutekommt, die jeden Tag einsteigen", betont Junyszek.

"Wir wissen, dass sich viele von euch noch größere Änderungen wünschen, und wir sind entschlossen, diese umzusetzen, aber das braucht Zeit. Wir haben dieses Update auf der Grundlage von Daten und Spieler-Feedback erstellt und wir werden die Auswirkungen beobachten, nachdem wir es morgen früh live geschaltet haben."

Apropos Belohnungen: Ein Leak zeigt erste Goodies für ein kommendes Event im Februar. Dort gibt es Helme, Posen und andere kosmetische Gegenstände. Der Multiplayer von Halo Infinite erschien am 15. November 2021, die Kampagne folgt am 8. Dezember.