Horizon: Forbidden West: Alle Trophäen und Erfolge freischalten

In Horizon: Forbidden West verstecken sich 59 Trophäen: Eine Platin-Trophäe, eine goldene, sieben silberne und 50 in Bronze. Das Platinieren sollte in etwa 30 bis 35 Stunden in Anspruch nehmen und ist nicht allzu schwierig. Nach Absolvieren der letzten Quest kehrt ihr in die offene Welt zurück und könnt im Grunde alle Trophäen noch erlangen. Allerdings gibt es aktuell noch eine Ausnahme, auf die ihr wirklich achtgeben solltet, wenn ihr die begehrte Platin-Trophäe ergattern wollt. Mehr dazu unten bei der Beschreibung von Platin. Ansonsten: Viel Spaß und gute Jagd!

Platin Trophäe: Alle Trophäen erlangt

Wie gehabt: Holt euch alle Trophäen, und ihr könnt Platin einstreichen. VORSICHT: Die Silber-Trophäe "Alle Maschinenarten gescannt" kann euch durch die Lappen gehen, wenn ihr die Phantome und den Endboss nicht scannt, oder nach einem Scan versterbt und anschließend den Kampf gewinnt! Solltet ihr nach einem Scan sterben, müsst ihr diese beiden Feinde noch einmal mit dem Fokus unter die Lupe nehmen, denn außer in dieser Mission werdet ihr sie nicht wiedersehen. Die Chance auf Platin ist dann dahin.

Gold Trophäe Nemesis entdeckt

Die Zenith-Bedrohung beendet und Nemesis entdeckt. Schaltet ihr in der letzten Mission automatisch frei.

Silber-Trophäen Stufe 50 erreicht

Spielerstufe 50 erreicht. Ein bisschen Nebenquest, -Aufgaben und Jagdgebiet-Grind ist schon dabei, aber das ist durchaus machbar. Alle Langhälse überbrückt

Die Spitze jedes Langhalses erreicht und die Informationen erlangt. Mehr hierzu in unserem Artikel Horizon: Forbidden West - Alle Langhälse besteigen Alle Maschinenarten gescannt

Jeder Maschinenart begegnet und mit Fokus gescannt. Siehe oben: Es ist möglich, diese Trophäe zu verpassen, obwohl man alle Maschinen gescannt hat. Dann nämlich, wenn ihr im Kampf mit einer Maschine sterbt, die ihr zuvor mit dem Fokus gescannt habt. Passiert euch das in der letzten Mission, ist das schlecht, denn die Gegner Phantom und Phantom Prime seht ihr nur hier. Asera besiegt

Alle Rebellenlager untersucht und Erend geholfen, Asera zu besiegen. Alle Kerne überbrückt

Den Kern jeder Brutstätte erreicht und die Informationen erlangt. Alle 3 Streifen in allen Jagdgebieten erhalten

Bei allen 3 Prüfungen in allen Jagdgebieten mindestens einen Viertelstreifen erhalten. Fertigkeitenbaum erlernt

Alle verfügbaren Fertigkeiten eines Baumes erlernt.