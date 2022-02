Pokémon Legenden Arceus: Dialga und Palkia finden und fangen

Dialga und Palkia sind nur zwei der vielen legendären Pokémon, die ihr in Pokémon Legenden Arceus fangen könnt.

Im Gegensatz zu den meisten im Spiel könnt ihr tatsächlich während der Hauptstory für euren Pokédex fangen. Wir zeigen euch, wann ihr sie bekommt und wie ihr sie besiegt.

Alles über Dialga und Palkia in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Dialga und Palkia in Pokémon Legenden Arceus? Wie bereits erwähnt, könnt ihr Dialga und Palkia zum Ende der Hauptstory in Pokémon Legenden Arceus als Teil der Geschichte fangen. Achtung, Spoiler!: Gegen Ende der Geschichte werdet ihr zeitweise aus Jubeldorf verstoßen, müsst Teile einer roten Kette sammeln und dann entscheiden, ob euch der Anführer des Diamant-Clans oder die Anführerin des Perl-Clans begleiten soll. Diese Wahl wirkt sich darauf aus, welches Pokémon der beiden ihr zuerst fangen könnt. Entscheidet ihr euch für den Diamant-Clan, fangt ihr Dialga zuerst. Beim Perl-Clan ist es Palkia. Am Ende bekommt ihr aber die Chance, beide zu fangen! Habt ihr das Erste der beiden gefangen, müsst ihr im Rahmen der Story zuerst einmal den Urball bekommen, bevor ihr das andere fangen könnt.