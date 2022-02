Pokémon Legenden Arceus: Maschock entwickeln - So kriegt ihr ein Machomei!

Machomei ist auch in Pokémon Legenden Arceus als effektives Kampf-Pokémon mit von der Partie. Mit einer neuen Möglichkeit könnt ihr dabei Maschock zu Machomei entwickeln.

Unser Guide zeigt euch, was dafür erforderlich ist und wo ihr Machollo und Maschock in der Wildnis finden könnt.

Alles über Machomei in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Machollo und Maschock in Pokémon Legenden Arceus? Machomei ist die finale Entwicklung von Machollo und sowohl dieses Pokémon als auch Maschock könnt ihr in der Wildnis der Hisui-Region finden. Haltet an diesen Stellen der Spielwelt nach Machollo Ausschau: Obsidian-Grasland: Erztunnel und Obsidian-Wasserfall

Kobalt-Küstenland: Küste der Verirrten

Kraterberg-Hochland: Geröllberge und Gipfelschwadentunnel

Weißes Frostland: Firnfälle, Pfad zum Kampffeld und Schneeblicktherme Maschock lässt sich an diesen Stellen finden: Obsidian-Grasland: Obsidian-Wasserfall

Kobalt-Küstenland: Küste der Verirrten

Kraterberg-Hochland: Geröllberge und Gipfelschwadentunnel

Weißes Frostland: Firnfälle, Pfad zum Kampffeld und Schneeblicktherme Ihr könnt die beiden Pokémon zu jeder Tages- und Nachtzeit dort antreffen. Hier trefft ihr Machollo in Pokémon Legenden Arceus an.