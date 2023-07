Assassin's Creed 4: Black Flag bekommt angeblich ein Remake.

Ubisoft arbeitet angeblich an einem Remake des beliebten Assassin's Creed 4: Black Flag.

Wie Kotaku unter Berufung auf zwei Quellen berichtet, die mit den Plänen des Publishers vertraut seien, befinde sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase.

Wird wohl noch dauern

Den Quellen zufolge soll Ubisoft Singapur umfassend in dieses Projekt involviert sein. Dort wird derzeit noch am kommenden Skull and Bones gearbeitet.

Mit einem Remake von Black Flag sei daher "frühestens in ein paar Jahren" zu rechnen.

Das vierte Abenteuer der Assassin's-Creed-Reihe fürht euch als Pirat Edward Kenway durch die Karibik, wo ihr nicht nur Inseln erkundet, sondern auch die Kämpfe auf hoher See bestreitet.

Zum möglichen Umfang und weiteren Details dieses Remakes liegen bisher aber noch keine Informationen vor.

Was Skull and Bones anbelangt, so ist im August mit einer Closed Beta zu rechnen. Laut Kotaku zwingt das Entwicklerstudio derzeit alle Beschäftigten, im Büro statt von Zuhause aus zu arbeiten, um die Closed Beta rechtzeitig fertigstellen zu können. Ebenso ermutige man die Leute dort, aufgrund dessen länger zu arbeiten.