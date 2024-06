Die Remake-Welle erreicht Assassin's Creed: Mehrere Neuauflagen in Arbeit

Ubisoft plant mehrere Remakes von Assassin's-Creed-Spielen.

Das hat Ubisoft-Chef Yves Guillemot in einem Interview bestätigt, das auf der Webseite von Ubisoft veröffentlicht wurde.

Das bringt die Zukunft für Assassin's Creed

Darin gibt Guillemot an, dass in Zukunft mit einer Vielzahl an Spielen zu rechnen sei, darunter mehrere Remakes.

"Zuerst einmal können sich Spielerinnen und Spieler über einige Remakes freuen", sagt Guillemot. "Das erlaubt es uns, zu einigen unserer früheren Spiele zurückzukehren und sie zu modernisieren."

"Es gibt Welten in einigen unserer älteren Assassin's-Creed-Spiele, die noch immer sehr reichhaltig sind."

Vergangenes Jahr hatte es bereits Gerüchte über ein vermeintliches Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag gegeben. Welche Titel ein Remake bekommen sollen, bestätigte Guillemot indes nicht.

Ansonsten deutet er auch mehr Vielfalt an: "Das Ziel ist, Assassin's-Creed-Spiele regelmäßiger zu veröffentlichen, aber es soll nicht jedes Jahr das gleiche Ergebnis sein."

"Es kommen eine Menge gute Sachen, darunter das bereits angekündigte Assassin's Creed Hexe, das sich sehr von Assassin's Creed Shadows unterscheidet. Ich denke, wir werden die Leute überraschen.

Von welchen Assassin's-Creed-Spielen würdet ihr euch ein Remake wünschen?