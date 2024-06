Assassin's Creed Shadows: In Japan habt ihr so viel Platz, wie in Origins Ägypten

Assassin's Creed Shadows spielt in Japan. Doch wie groß wird dieser Schauplatz sein? Der Associate Game Director bei Ubisoft Quebec vergleicht das Japan von Shadows mit dem Ägypten von Origins.

So groß ist das Japan von Assassin's Creed Shadows

Simon Lemay-Comtois erklärt in einem Interview mit Videogameschronicle: "Es ist in etwa vergleichbar mit Origins, also kleiner als Valhalla, was das Gebiet angeht. Es gibt einige Gewässer um Japan herum, aber es ist nicht so wie Griechenland, das zur Hälfte aus Wasser bestand. Bei Japan ist das nicht der Fall."

In Japan habe man nur die Küstenlinien sowie den Biwa-See. Dennoch sei die Karte etwa so große, wie Origins.

"Es ist viel gebirgiger in Japan, kleine Berge und Täler, und was wir mit dem Team, das Japan erkundet hat, herausgefunden haben, ist, dass die meisten interessanten Dinge in den Tälern liegen", erklärt Lemay-Comtois weiter.

"Es gibt ein paar coole Tempel auf den Gipfeln bestimmter Berge, aber größtenteils ist es fast wie ein sehr steiles, uneinnehmbares Gebüsch, durch das man nicht hindurchgehen sollte."

Laut Lemay-Comtois hat der Umfang der Geschichte einen massiven Einfluss auf die Größe der Karte. Bei Shadows konzentriert sich Ubisoft auf Zentraljapan. Man müsse also nicht das Spiel auf das komplette Land ausdehnen.

"Also passiert etwas Wichtiges in Kyoto, etwas Wichtiges in Osaka, Azuchi - wir brauchen diese Orte, also wie treu können wir diesen Schlössern sein, denn sie sind sehr interessant, also bauen wir diese Schlösser aus", so Lemay-Comtois.

"Und dann überlegen wir, wie viel von der Welt wir zwischen diesen Burgen brauchen, damit es glaubwürdig wird und sich wie ein Abenteuer anfühlt, wenn man sich zwischen ihnen bewegt, und man nicht wirklich vier Tage reiten muss, um von einer zur anderen zu kommen."

"Es ist also eine knifflige Angelegenheit, das zu entwickeln, aber schließlich finden wir eine Grundlage für die Arten von Städten und Burgen, die wir darstellen wollen, und das rechtfertigt die Größe unserer Weltkarte."

Am 15. November 2024 erscheint Assassin's Creed Shadows für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.