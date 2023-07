Baldur's Gate 3: PC-Release vorverlegt, die PS5-Version kommt nun im September.

Die Larian Studios haben den Release von Baldur's Gate 3 verschoben. Einmal nach vorne und einmal nach hinten.

Bereits am 3. August 2023 ist nun mit der PC-Version zu rechnen, das ist fast ein Monat früher als zuvor geplant. Indes kommt die PS5-Version erst am 6. September 2023.

Früher bereit

Nach Angaben von Larians Michael Douse ist die PC-Version einfach früher bereit, während die PS5-Fassung mehr Zeit benötigt. Und man wollte nicht die PC-Fassung weiter verschieben, nur damit sie zeitgleich erscheinen.

"Wir waren schon immer ein Studio, das darauf abzielt, auf so vielen Plattformen wie möglich zu veröffentlichen, und zwar in der Reihenfolge, wie die Versionen bereit sind", sagt er. "Außerdem streben wir auf jeder Plattform, auf der wir veröffentlichen, die höchstmögliche Qualität an."

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3:

Laut Douse soll Baldur's Gate 3 auf der PS5 mit 60 fps laufen. Und während sich Spielerinnen und Spieler auf Xbox und PC im September mit Starfield befassen können, spielt ihr auf der PS5 dann eben Baldur's Gate 3. Da habt ihr euren Rollenspiel-Ersatz.

Zum Release enthält Baldur's Gate 3 sieben spielbare Charaktere, elf spielbare Rassen, zwölf Klassen sowie 46 Subklasse.