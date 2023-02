Baldur's Gate 3: PS5-Version angekündigt und Release-Datum bestätigt.

Baldur's Gate 3 erscheint auch für die PlayStation 5.

Im Rahmen der neuesten State of Play kündigte das Entwicklerstudio an, dass das Rollenspiel am 31. August für PC, Mac und PS5 veröffentlicht wird.

Neuer Trailer und Splitscreen-Koop

Ein neuer Trailer zeigt den bisher unbekannten Antagonisten General Ketheric Thorm, der von J.K. Simmons gesprochen wird.

"Ketheric ist ein Mann mit komplexen Ambitionen und Motiven", sagt Swen Vincke, Creative Director bei Larian. "Bei der Suche nach der richtigen Stimme wussten wir also, dass wir einen renommierten Charakterdarsteller brauchen, der uns eine nuancierte Performance liefern kann – und so fiel unsere Entscheidung auf J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man)."

"Obwohl wir damit gerechnet hatten, waren wir trotzdem beeindruckt, wie viel zusätzliche Tiefe seine Performance dem Charakter verliehen hat. In den kommenden Monaten werden wir noch zwei weitere Antagonisten vorstellen – haltet die Augen offen."

Auf der PlayStation 5 könnt ihr mit bis zu zwei Spielerinnen und Spielern an einem Gerät spielen, online zu viert. Zudem gibt es natürlich Controller-Support auf der Konsole.