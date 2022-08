Battlefield 2042: Season 2 startet am 30. August, hier sind die Details

Die zweite Season in Battlefield 2042 startet noch in diesem Monat und Entwickler DICE hat erste Informationen dazu bekannt gegeben.

Was die Basics der Season anbelangt, ähnelt sie der ersten: Es gibt eine neue Map, einen neuen Spezialisten, ein paar neue Fahrzeuge sowie neue Waffen.

Gestrandet auf der neuen Map

Die neue Map Stranded ist noch etwas kleiner als die zuvor in Season eins veröffentlichte Map Exposure. Damit geht man weiter auf das Feedback der Fans ein, die sich darüber beschwert hatten, dass die Launch-Maps zu groß seien.

Stranded ist sozusagen das Gegenteil dieser großen Maps und legt den Fokus stark auf Infanteriekämpfe. Auf großflächige Zerstörungen müsst ihr hier aber weiterhin verzichten.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Der neue Spezialist Charlie Crawford ist ein Brite. Er ist Unterstützer und kann Teammitglieder schneller wiederbeleben, während er deren Munition auffüllt. Seine Signaturwaffe ist die Vulcan, eine platzierbare Minigun mit ballistischem Schild. Sie eignet sich perfekt zur Verteidigung einer Stellung und für Deckungsfeuer.

Um das etwas auszugleichen, verfügt sie über ein begrenztes Schussfeld, was es Feinden ermöglicht, euch zu flankieren. Auch ein oder zwei gut platzierte Raketen reichen aus, um die Vulcan zu erledigen.

Was Fahrzeuge anbelangt, gibt es zwei neue Viersitzer: EBLC-RAM und Polaris RZR. Der RAM fühlt sich wie eine Art Mischung aus Hovercraft und Panzer mit einer Vielzahl an Waffen an, während der RZR ein schneller Buggy ist, der euch flott von einem Ziel zum nächsten befördern kann.

Die Neuerungen von Season 2.

Zu den neuen Waffen zählen das AM40 Assault Rifle mit hoher Schussrate und die LMG Avancys, die viel Munition fasst und ebenfalls eine hohe Feuerrate hat. Bleibt noch die PF51, eine automatische Sekundärwaffe. Des Weiteren kehrt die Blendgranate zurück.

Zum Ende der Season sollen dann noch ältere Waffen aus früheren Teilen der Reihe, die es in Battlefield Portal gibt, auch in All-Out-Warfare verfügbar sein.