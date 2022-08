Battlefield 2042: Klassensystem kehrt mit Season 3 zurück

DICE hat angekündigt, das altbekannte Klassensystem zu Battlefield 2042 zurückzubringen.

Allerdings braucht ihr dafür noch Geduld. Aktuell steckt das Studio in den Vorbereitungen für Season 2, mit dem Klassensystem ist aber erst in Season 3 zu rechnen.

Eine Reaktion auf Feedback

Natürlich denkt DICE aber schon an die Zeit nach Season 2 und auch hier laufen bereits die Vorbereitungen.

Den Entwicklern zufolge ist die Rückkehr des Klassensystems eine Reaktion auf das Feedback zu den "polarisierenden" Spezialisten in Battlefield 2042.

"Anfang des Jahres haben wir ein Team zusammengestellt, um das erhaltene Feedback zu analysieren", sagt Produzentin Alexia Christofi. "Wir sind jetzt bereit, über die Zukunft der Spezialisten und des Klassensystems zu sprechen."

"Die Einführung der Spezialisten in Battlefield 2042 hat polarisiert. Wir haben euch gehört. Deshalb werden wir in Saison 3 die Spezialisten in das klassische und vertraute Battlefield-Klassensystem integrieren. Sie werden über Eigenschaften verfügen, die allen Spezialisten innerhalb einer bestimmten Klasse zur Verfügung stehen, wobei die vorhandenen offenen Gadgets und Wurfgegenstände zwischen den Klassen aufgeteilt werden, um ihrer Rolle zu entsprechen."

"Unsere erste Überlegung ist diese Aufteilung, aber das ist erst der Anfang der Diskussion darüber. Wir wollen mehr von euch hören. Spezialisten werden nicht aus Battlefield 2042 entfernt, aber diese Entwicklung, die sie mit dem Klassensystem verbindet, ist eine, von der wir wissen, dass viele von euch darum gebeten haben."

"Das ist eine bedeutende Veränderung auf der Entwicklungsseite, deshalb nehmen wir uns die Zeit, um es richtig zu machen. Daher werden wir es in Season 3 bringen."

Mit dem Start von Season 2 in Battlefield 2042 ist voraussichtlich Anfang September zu rechnen. Informationen dazu sollen bald folgen.